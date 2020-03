Slovensko jsme si přáli, těší Šilhavého. Co na los říká Hapal?

Čeští zástupci si pochvalují, že dnešní los Ligy národů přisoudil fotbalové reprezentaci atraktivní soupeře. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se ve druhé skupině Ligy B utkají se Skotskem, Izraelem a stejně jako při předloňské premiéře této soutěže se Slovenskem, které vede český trenér Pavel Hapal.

"Skupinu hodnotím pozitivně. Slovensko jsme si přáli, protože zápasy se Slováky jsou vždy atraktivní, zejména pro fanoušky. Moc se na to těším. Dá se očekávat, že bude hodně fanoušků i na utkání se Skotskem. Myslím, že los se povedl," uvedl v nahrávce pro média předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík.

"Jsme rádi, protože zápasy se Slovenskem, to je vždy velká rivalita, velké derby. Už v těch zápasech v předešlé Lize národů byla fantastická atmosféra u nás i na Slovensku a o to ve fotbale jde. Těším se na ty zápasy, věřím, že budou dobré," doplnil Šilhavý.

Předloni na podzim debutoval u národního týmu právě zápasem na Slovensku, kde jeho noví svěřenci zvítězili 2:1. V domácí odvetě vyhráli 1:0 a v prvním ročníku Ligy národů obsadili ve skupině druhé místo.

"Na Slovensku mám plno přátel, nakonec trenérem Slovenska je navíc Pavel Hapal, se kterým se známe velice dobře. Nejen s ním. I kvůli tomu Pavlovi jsem rád, že je máme. I když vím, že Slovensko je silný soupeř," uvedl Šilhavý.

"Slováci jsou v pozici, kdy ještě musí myslet na baráž o Euro, my už tam jsme. Popřáli jsme si hodně štěstí, že si budeme držet palce. Ať to zvládnou oni v baráži a my na Euru. Třeba se tam spolu potkáme," dodal Šilhavý.

Jeho svěřenci budou ve skupině Ligy národů favoritem, neboť šli do losu z prvního koše Ligy B. "Ta obhajoba není vždy jednoduchá, je to pro nás něco nového. Ale věřím, že to zvládneme. I když Skotsko a Izrael taky nejsou lehcí soupeři," poznamenal Šilhavý.

S losem jsou spokojeni i Slováci. Hapal dokonce uhodl všechny soupeře. "I když mi to asi nikdo nebude věřit, udělali jsme malou sázku před losem a já uhodl tuhle skupinu do jednoho. Raději bych to vyměnil za postup na mistrovství Evropy," poznamenal pro web slovenského svazu Hapal.

"Všichni soupeři jsou těžcí, nakonec Česko nás dvakrát porazilo, což v nás nějakým způsobem zůstává. Bude to taková odveta za předcházející souboje, které jsme prohráli. Je to taková třešnička na dortu," doplnil Hapal.