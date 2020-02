Sparta odvolala trenéra Jílka, tým převezme Kotal

U fotbalistů Sparty po necelých devíti měsících skončil trenér Václav Jílek. Vedení pražského klubu jej dnes odvolalo. Letenské mužstvo převezme dosavadní kouč třetiligové rezervy Václav Kotal. Sparta o tom informovala na svém webu.

Třiačtyřicetiletému Jílkovi se stala osudnou sobotní domácí porážka 0:2 s Libercem na úvod jarní části prvoligové sezony. Sparta po nečekaném výsledku klesla na páté místo tabulky. Pražané po 21 kolech ztrácejí osm bodů na druhou Plzeň, jejíž pozici chtěli atakovat. Sparťanům se nepovedla ani zimní příprava. V domácím prostředí sice třikrát zvítězili, ale na soustředění ve Španělsku prohráli všechny tři zápasy.

Sparta odvolala trenéra kvůli nevyhovujícím výsledkům a neuspokojivému hernímu projevu týmu. "Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí. Vašek Jílek je dobrý trenér, ale předvedená hra i výsledky pro nás byly zklamáním a nenaplňovaly očekávání, která máme," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Spolu s Jílkem na lavičce skončili i asistenti Jiří Saňák s Michalem Horňákem. Sedmašedesátiletý Kotal si jako asistenta na Letnou přivedl Michala Šmardu, jenž ukončil angažmá ve Slovácku. Premiéra u A-týmu Sparty čeká nového kouče v neděli v Olomouci. Horňák po Kotalovi povede rezervu společně s Lubošem Loučkou.

Kouč se zkušenostmi

"Trenér Kotal má osobní historii spojenou se Spartou, zná prostředí, působil tady jako hráč, asistent u A-týmu a několikrát jako kouč béčka. Tým momentálně potřebuje trenéra s takovými zkušenostmi. Václav Kotal v první části této sezony odváděl velmi dobrou práci u B-týmu, v minulosti i u mládežnické reprezentace prokázal, že umí výborně pracovat s talentovanými hráči," uvedl Rosický.

"Situace není jednoduchá, jak vzhledem k hráčům, tak směrem k fanouškům. Chci přesvědčit hráče, že to, co po nich budeme požadovat, by mělo být k jejich prospěchu. A k prospěchu Sparty," doplnil Kotal, který v nejvyšší soutěži trénoval Hradec Králové, Jablonec a Brno.

Jílek přišel do Sparty loni na konci května z Olomouce a podepsal tříletou smlouvu. S pražským týmem ve 3. předkole Evropské ligy nestačil na turecký Trabzonspor a nepostoupil do základní skupiny. Sparťané v kvalifikaci pohárů vypadli potřetí za sebou.

Na podzim Jílkovi svěřenci z 20 ligových kol devětkrát vyhráli, šestkrát remizovali a pětkrát prohráli. Za vedoucí Slavií zaostali o propastných 21 bodů a úhlavnímu rivalovi v zářijovém derby doma podlehli 0:3. Přesto vedení Sparty kritizovaného Jílka několikrát veřejně podrželo a vyjádřilo mu důvěru.