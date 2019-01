Šťastný talisman, přezdívají držitelku Oscara hráči United

Vstupenky na fotbalový šampionát v Kataru v roce 2022 se budou prodávat za sumy, ze kterých se vám protočí panenky. Účast na prestižní sportovní akci nemine herečku Julii Robertsovou, která lístky pro sebe a manžela Dannyho Modera získala v dražbě. Jedna z největších podporovatelek anglického klubu Manchester United nemůže na elitní fotbalové soutěži chybět.

Za necelé čtyři roky se na zeleném pažitu v Dauhá odehraje světový šampionát, už teď má však akce obrovské očekávání a táhne víc, než kdejaký hollywoodský trhák. Jen těžko si představit větší lákadlo, než dvě vstupenky na téměř královská místa. Ty také byly největším lákadlem tradiční dražby Seana Penna, která se odehrála v divadle Wiltern v Los Angeles po Zlatých glóbech.

Zlatý důl nakonec ukořistila jednapadesátiletá Julia Robertsová. V dražbě porazila herecké kolegy Bena Stillera, Larryho Davida, Jamieho Foxxe či Mikea Myerse.

Těžko byste hledali větší fotbalovou fanynku z řad umělců, než je americká "pretty woman". Jednapadesátiletá herečka se v minulosti pochlubila fotkami s takovými hvězdami v kopačkách, jakými jsou Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Juan Mata, Sergio Ramos, Zinedine Zidane, Luka Modrič nebo Paul Pogba.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Cinema legends 🎥👏 Leyendas del cine Příspěvek sdílený Alexis Sanchez (@alexis_officia1), Čec 25, 2018 v 11:43 PDT

Manchesteru United fandí celá rodina rodačky z Atlanty, včetně třech dětí jedné z nejslavnějších hereček všech dob. "To, co mám na Manchesteru United ráda, je pocit rodiny. Je blízkost a teplo, je to skutečné spojení, které hráči mají na trávníku i mimo něj," vysekla Robertsová poklonu mančaftu kolem kouče Oleho Gunnara Solskjæra.

"Je mi ctí být toho malou součástí, je to vzrušující. Paul Pogba řekl synovi krásný proslov o tom, že věří sám v sebe, to bylo krásné," velebí hvězda filmu Ocelové magnólie francouzského reprezentanta.

Podpory herečky si váží i v klubu. Belgický záložník Andreas Pereria dokonce označil oscarovou "Erin Brockovich" za šťastný talisman týmu.