Styl, výkony, výsledek. Jílek je správná volba, věří Rosický

Sportovní ředitel Tomáš Rosický je přesvědčen, že ve Václavu Jílkovi našel správného trenéra, který pozvedne sparťanské fotbalisty po posledních nepovedených sezonách. Bývalého kouče Olomouce vybral někdejší reprezentační kapitán i proto, že podle něj zapadá do herního stylu, jakým by se Letenští chtěli prezentovat.

"Proces výběru nového trenéra byl delší. Když jsem dostal mandát jej pro Spartu vybrat, věděl jsem, že nejsem pod časovým tlakem. Václav Jílek byl od úvodu v úzkém okruhu kandidátů, o kterých jsme mluvili. Věřím, že jsem udělal správné rozhodnutí a trenér Jílek bude tím správným, který Spartu pozvedne," uvedl Rosický na tiskové konferenci.

"Měl jsem jasná kritéria. Trenéra jsem vybral podle jeho dosavadní práce, podle stylu, který je schopný vtisknout svému týmu. Šlo mi o to, aby souzněl s tím, jak bychom se jako Sparta chtěli prezentovat. Trenér je nositel hodnot klubu, on reprezentuje klub jako takový," doplnil.

Jílek, který už ve Spartě dělal v letech 2011 až 2015 asistenta, podle Rosického všechna kritéria splňuje. "Trenér Jílek umí dát týmu jasný styl. Jeho rukopis je poznat i v souladu s tím, jak já vidím, jakou cestou by se Sparta měla ubírat, aby tým nebyl závislý na jednotlivcích, ale na týmu jako takovém. Styl, výkony, výsledek, zlepšování hráčů, kteří mu projdou pod rukama. To všechno mě utvrdilo v tom, že trenér Jílek je správnou volbou pro Spartu," mínila sparťanská legenda.

"Má i dostatek zkušeností k tomu, aby byl se Spartou úspěšný. Prošel si i složitým obdobím v Olomouci. Dokázal zvrátit nepříznivý vývoj týmu. Jsou situace, kdy musíte jít proti své filozofii a on to také udělal," dodal.

Sparta údajně usilovala i o plzeňského kouče Pavla Vrbu. "Jste dobře informovaní, že Pavlu Vrbovi volal Daniel Křetínský na tiskovou konferenci," žertoval Rosický v narážce na Vrbovu scénku na pozápasové tiskové konference v Liberci, kde předstíral, že mu volal majitel Sparty.

"Ne, vezmu to z druhé strany. Když si vezmu vše, co Pavel Vrba dokázal v českém fotbale, s reprezentací, tak k němu mám velký respekt. Je to jeden z nejlepších českých trenérů současnosti. Pro mě ale byl volbou Václav Jílek," dodal Rosický.

Jílek dostal smlouvu na tři roky. "My tím jako klub jasně vyjadřujeme důvěru trenérovi, to tu dříve nebylo. Musíme si dávat postupné cíle, jak celý tým budeme budovat. My jsme si moc dobře vědomi, že se tohle všechno nestane přes noc," uvedl Rosický.

Sparta už v minulých dnech představila první dvě letní posily - útočníka Libora Kozáka a norského pravého beka Andrease Vindheima. "Chtěli bychom ještě posílit pozici středního záložníka, to vidíme jako klíčové. Víme, co se stávalo v minulosti, takže musíme být efektivní, co se týká výběru hráčů. Další věcí je začleňování našich hráčů z akademií," řekl Rosický.

Letenští stále usilují o jabloneckého obránce Davida Lischku, který v zimě kvůli srdečním problémům do Sparty nakonec nepřestoupil, ale v závěru jara se po operaci vrátil na hřiště. "Už jsme ho de facto jednou získali. Vezmu to ze široka. Jsem moc rád, že se může vrátit k fotbalu a dělat to, co miluje. Ať už to bude u nás nebo nadále v Jablonci," uvedl Rosický.

Na Letné skončil Rumun Alexandru Chipciu, naopak klub uplatil opci na Zimbabwana Costu a pokračovat bude také Ondřej Zahustel. V přípravě, která startuje 17. června, by měl dostat šanci i kontroverzní Guélor Kanga.