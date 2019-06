Torres končí. Kariéru uzavřel v Asii, stal se legendou

Fotbalový mistr světa i Evropy Fernando Torres ukončil kariéru. Pětatřicetiletý bývalý útočník Atlética Madrid, Liverpoolu a Chelsea, který nyní působí v japonském celku Sagan Tosu, o tom informoval na sociální síti twitter.

"Mám důležité oznámení. Po osmnácti skvělých letech přišel čas skončit s fotbalem," napsal někdejší španělský reprezentant s tím, že víc o ukončení kariéry promluví v neděli na tiskové konferenci v Tokiu.

Torres je odchovancem Atlética Madrid, za které během dvou angažmá v letech 2001 až 2007 a 2015 až 2018 nastřílel přes sto branek. Vedle postupu do nejvyšší soutěže v roce 2002 si s ním před třemi lety zahrál i ve finále Ligy mistrů. Z mateřského klubu, s nímž loni vyhrál Evropskou ligu, před rokem odešel do japonského celku Sagan Tosu.

Torres má také za sebou působení v AC Milán, Liverpoolu a Chelsea, se kterou v roce 2012 vyhrál Ligu mistrů a v následující sezoně přidal triumf v Evropské lize. Ve španělské reprezentaci Torres odehrál 110 zápasů a s 38 brankami je třetím nejlepším střelcem národního týmu za Davidem Villou (59) a Raúlem (44).

Na Euru 2008 jeho gól rozhodl finále s Německem a při triumfu na evropském šampionátu v roce 2012 byl spolu s pěti dalšími hráči nejlepším střelcem turnaje. Torres nechyběl ani u vítězství na mistrovství světa v roce 2010.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu