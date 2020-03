Trenér Mourinho roznáší v Londýně jídlo seniorům

Trenér fotbalistů Tottenhamu José Mourinho se aktivně zapojil do boje proti šíření koronaviru. Slavný portugalský kouč v Londýně jako dobrovolník pomáhá připravovat a roznášet jídlo určené pro seniory v karanténě.

"Jsem tady, abych trochu pomohl... Samozřejmě i vy můžete darovat jídlo, peníze nebo být dobrovolníky," uvedl Mourinho na twitteru jedné z charitativních organizací.

Local @SpursOfficial Head Coach #JoseMourinho was out yesterday helping @age_uk and @LoveUrdoorstep deliver essential goods to the elderly in #Enfield.



Be like Jose people, help those who need it most!#Tottenham #AgeUK #Enfield #CONEL #Jose #Football pic.twitter.com/mtV6NDzcFQ