Tři neznámí. Lékaři znají soupeře v základní skupině.

Jsou trojnásobní mistři světa, hrají doma, ale to častokrát na hřišti nic neznamená. Čeští lékaři znají po slavnostním zahájení a losu v hotelu NH Hotelu v Praze soupeře v základní skupině mistrovství světa. "Jdeme do zápasů s pokorou," říká trenér Vladimír Richter.

Jste spokojeni s losem?

Asi ano. Trošičku jsou to pro nás neznámí soupeře, protože za pět let, co mistrovství hrajeme, jsme se ani s jedním z nich nepotkali, což je trochu paradox. Kazachstán je úplný nováček, nevíme, jakou mají výkonnost. Zjišťovali jsme od kolegů, kteří proti nim v přípravě nastoupili, jaké mají slabiny. Rusko je tradiční protivník, ale také jsme se s ním dosud nepotkali. Ale víme o jeho kvalitách. Nejsou špatní, ale organizace hry trochu pokulhává.

Pro český národ přinášejí Rusové zvláštní motivaci porazit je. I pro vás?

V této podobě ne. Jsou to naši velcí kamarádi, pět let se s nimi potkáváme a udržujeme s nimi velmi dobré kontakty.

Neříkejte, že je nechcete porazit?

Chceme, jako všechny. Na hřišti jsou to protivníci, potom kamarádi.

Specifickou motivaci může mít Argentina, váš protivník ze skupiny F, jejichž státní reprezentace neuspěla na šampionátu v Rusku. Neobáváte se jejich zvýšeného úsilí?

Budou chtít dokázat, že minimálně doktoři vyhrávat umějí. Ale výsledky z předchozích dvou turnajů, kterých se zúčastnili, je k přílišným ambicím neopravňují.

Váš tým je trojnásobný obhájce titulu a hraje doma. Považujete postup ze skupiny za povinnost?

Míč je kulatý. Podívejte se na obhájce světového zlata Němce, jak dopadli v Rusku. Nikdo by neočekával, že nepostoupí ani ze základní skupiny. My musíme jít do každého zápasu s pokorou. A pak to půjde.

Zápasy českého týmu - Motorlet:

Neděle 1. července - Argentina

Pondělí 2. července - Kazachstán

Úterý 3. července - Rusko