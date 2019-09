United málem na kolenou. Problém mu způsobil středoškolák

Šestnáctiletý středoškolák potrápil ve třetím kole anglického Ligového poháru fotbalisty Manchesteru United. Mladý obránce třetiligového Rochdaleu Luke Matheson vyrovnal v 76. minutě na 1:1 poté, co favorizovaný domácí tým poslal do vedení jen o rok starší Mason Greenwood. Manchester nakonec vydřel postup až na penalty a v osmifinále ho čeká Chelsea.

Matheson si ve středu večer vychutnal euforii z gólu na legendárním stadionu Old Trafford před 58 tisíci diváků, dnes ráno se našel na titulních stránkách novin a pak vyrazil do školy, kde ho čekala zkouška z psychologie. "Učím se rád, baví mě to. Fotbal není žádná jistota, nikdy nevíte, co bude. Můžete být nejlepší na světě, ale stát se může cokoli. Chci mít záložní plán," uvedl anglický reprezentant do 17 let, který debutoval v dresu Rochdaleu v třetí lize letos v lednu.

Navzdory postupu středeční zápas příliš nevylepšil dojem z posledních výkonů United, kteří jsou v lize po šesti kolech až osmí. Pro Rochdaleu měli domácí hráči 31 střel, ale druhý gól nepřidali.

"Dát jeden gól a přidat druhý. To je třeba se naučit. V tomhle klubu nestačí se držet zpátky a myslet si, že jeden gól je dost," řekl kouč Manchesteru Ole Gunnar Solskjaer. Svým výkonem bývalého norského útočníka potěšil alespoň Greenwood, který skóroval i před týdnem v Evropské lize proti Astaně a stal se nejmladším střelcem Manchesteru v historii evropských pohárů. "Má obě nohy výborné. Pro obránce je to noční můra. Je ještě mladý, umožníme mu růst, pomalu, ale jistě," dodal Solskjaer.