Válka mezi fotbalistkou a Trumpem. Kdo vyhraje?

Právě probíhající mistrovství světa ve fotbale žen přináší atraktivní podívanou, za níž by se mnohdy nemuseli stydět ani mužští kolegové. Do hledáčku se dostalo především jméno Megan Rapinoeová, která proslula nejen svou přesnou kopačkou. Úderné názory, vztah s basketbalistkou i hádky s Trumpem je vizitka ženy, která apeluje na titul nejlepší hráčky fotbalového svátku.

Když americká profesionální záložnice přišla po výhře nad Francií do konferenční místnosti v Parc des Princes, zářila štěstím. V rukou držela trofej pro hráčku zápasu, její charisma okamžitě naplnilo celý sál. Třiatřicetiletá hráčka, která je ráda v centru pozornosti, si moment užívala plnými doušky. "C'est magnifique, ce soir, (to je všechno, co si přeji)" oznámila přihlížejícím držící v rukou ocenění, které znamená mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

Pro hráčku šlo o zakončení náročného týdne, který strávila mnoho hodin na zeleném pažitu, hodně času ji však stál i spor na sociálních sítích, kde se dostala do křížku s prezidentem Donaldem Trumpem. "Pokud mistrovství náš mančaft vyhraje, rozhodně se nechystám do Bílého domu," byl výrok, díky kterému se extravagantní olympijská medailistka dostala do konfliktu.

Fotbalistka našla i dobrou vlastnost

Nebyl to však jen tento moment, americká hráčka je známá svým negativním postojem k současné hlavě spojených států. Sexistický, misogynistický, rasistický, nepřemýšlivý. Ale zábavný. To jsou jen některé z nelichotivých přídavných jmen, kterými Trumpa v minulosti častovala.

Útočnicí tato fotbalistka s typickým světlým čírem na hlavě není jen na trávníku, Rapinoeová proslula svým bojem za práva žen, homosexuálů podporou kampaně Black Lives Matter tím, že při národní hymně nestála s rukou na srdci, ale klečela. "Vím, co to znamená být gay Američan, dívat se na svou vlajku a nechránit všechny svobody," komentovala svůj čin.

Americký prezident si nenechal útok líbit, reagoval na Twitteru. "Meghan by měla nejprve vyhrát a pak teprve mluvit. Měla by respektovat naši zem, Bílý dům i vlajku. Zejména proto, že pro ni a pro její tým toho bylo tolik učiněno," reagoval prezident. "Buďte hrdí, že jste Američany," doplnil už obecně pro všechny obyvatele země, v jejíž čele stojí.

Women’s soccer player, @mPinoe, just stated that she is "not going to the F...ing White House if we win.” Other than the NBA, which now refuses to call owners, owners (please explain that I just got Criminal Justice Reform passed, Black unemployment is at the lowest level...