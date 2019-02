Valná hromada FAČR schválila uvolnění členských příspěvků

Mimořádná valná hromada Fotbalové asociace ČR v Nymburce prakticky jednohlasně schválila uvolnění členských příspěvků, kterými FAČR pokryje náklady za první čtvrtletí tohoto roku. Hromada zároveň zrušila část usnesení o rozdělování dotací, které neodpovídalo platnému rozhodnutí ministerstva, a novým členem výkonného výboru zvolila Pavla Brímuse.

Asociace využije členské příspěvky nejen k zajištění hospodaření, ale také k dofinancování některých státních dotací. V určitých případech se totiž FAČR musí podílet spoluúčastí, jinak by o dotace přišla. Vloni asociace vybrala na členských příspěvcích 52 milionů korun, což představovalo asi šest procent celkových příjmů.

Asociace potřebovala uvolnit členské příspěvky, než dorazí dotace od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To se podle náměstka ministra pro sport Karla Kováře stane do konce března. V letošním roce půjde do fotbalu asi 900 milionů korun, z toho 380 milionů korun bude dělat přímá podpora v programu Můj klub.

Valná hromada zároveň částečně zrušila usnesení z předloňské 19. valné hromady o distribuci dotací pro rok 2018, které neodpovídalo platnému rozhodnutí ministerstva.

Od loňského roku se totiž změnilo přerozdělování dotačních prostředků. Sportovní svazy jsou na rozdíl od minulých let povinné použít finance z dotací pouze vlastním jménem a na vlastní účet, takže už prakticky nemohou přeposílat dotace do klubů a oddílů.

Hromada schválila uvolnění dotací i částečné zrušení usnesení o dotacích prakticky jednomyslně. Z českých delegátů hlasovalo pro všech 120 přítomných, z Moravy pak 67 a pouze jeden se zdržel.

Hromada také zvolila novým členem výkonného výboru za Moravu jediného kandidáta Brímuse, předsedu zlínského krajského svazu. Ve "fotbalové vládě" nahradí Pavla Blahu, jenž skončil v čele krajského svazu a později na funkci ve výkonném výboru rezignoval.

Hromada rovněž přijala úpravu stanov, která umožní rozšířit počet členů revizní a kontrolní komise ze tří na pět.