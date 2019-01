VIDEO: Komentoval zápas anglické ligy, pak zažil děsivou nehodu.

Nejen sportovci, ale i lidé pohybující se okolo sportovních hvězd se občas dostanou do hledáčku fanoušků. Svým početným fanklubem se může pyšnit publicista a komentátor BT Sport Jake Humphrey, který své příznivce pořádně vyděsil. Rázem se o něm mluvilo víc, než o kdejaké fotbalové hvězdě.

V úterý sympatický čtyřicátník okomentoval zápas anglického poháru mezi Blackburnem a Newcastlem, na jehož konci se radovali svěřenci kouče Beníteze. Humphrey následně nasedl do auta a odjel, tak jako již stokrát předtím. Jenže tentokrát domů nedojel, minimálně ne tak, jak by si představoval.

Komentátor se totiž v ranních hodinách na silnici v Lincolnshire připletl k autonehodě, jejíž fotografii posléze sdílel na svém twitterovém účtu. Okamžitě své fanoušky uklidnil, oblíbenému žurnalistovi se nic nestalo. Po zhlédnutí obrázků z místa nehody se takovému štěstí jen těžko věří.

Rather eventful journey home from Blackburn last night. Thankfully only a few bumps and bruises.🤕



I just want to call out the Lincolnshire Police, the brilliant local fire service...and the lovely family in East Heckington who got the kettle on❤️. All great, kind folk. Thanks x pic.twitter.com/ezEP6mZyJS