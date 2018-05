VIDEO: Kuriozita v Irsku. Záložník dal gól z vlastního vápna

Sobotní finále Ligy mistrů krásně ukázalo, že ve fotbale někdy padají neuvěřitelné góly - v tomto případě konkrétně jedna úžasná trefa nůžkami i dvě nepochopitelné minely liverpoolského brankáře Kariuse. Pozoruhodné momenty ale byly v posledních dnech k vidění i na nižších úrovních, než je milionářská soutěž těch nejlepších klubů světa. Jeden takový nabídlo utkání irské ligy mezi St. Patricks a Cork City.



Hosté šli brzy do vedení, už ve druhé minutě otevřeli skóre zápasu z penalty. St. Patrick dokázal po přestávce srovnat, Cork ale vzápětí získal ztracený náskok zpět. Domácí proto v závěru vrhli všechny síly do útoku, aby měli šanci na vyrovnání. Rohový kop v nastaveném čase proto znamenal, že se do vápna Corku vydal i brankář Farago.



Jenže nepochodil, do prázdné brány naopak "hokejově" inkasoval potřetí. Odvrácený míč po centru z rohu se totiž dostal k záložníkovi Corku Kieranu Sadlierovi, který jej z první napálil přes celé hřiště. A trefil se náramně.

Jeho vysoký oblouček poprvé dopadl až za kruhem v polovině hřiště, a pak doskákal přesně doprostřed opuštěné brány. Pro šťastného střelce šlo už o druhý přesný zásah v utkání, v úvodu úspěšně proměnil zmíněnou penaltu.

A měl tak velký podíl na konečném vítězství Corku 3:1, které symbolicky zpečetil třetím gólem z více než devadesáti metrů. Hosté vyhráli potřetí za sebou, v irské lize jim patří druhé místo. Na vedoucí Dundalk ztrácí dva body, mají však jeden zápas k dobru. A minimálně případnou soutěž o gól vstřelený z největší vzdálenosti by díky Sadlierovi určitě vyhráli.