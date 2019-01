Z dobrodružství se stane tradice, věří manažer Tipsportu Ježek

Odehrát závěrečná kola zimního turnaje Tipsportliga v teple, poskytnout výhodné podmínky pro soustředění. Takový záměr měla sázková společnost Tipsport, když odvezla tři české kluby (Mladá Boleslav, Brno a Táborsko) a slovenský Slovan Bratislava na Maltu. "Akce se vydařila," pochvaluje si vedoucí manažer sponzoringu Lubomír Ježek.

Jak hodnotíte první ročník výjezdu na Matu?

Uvědomovali jsme si, že půjde o určité dobrodružství. Vymýšleli jsme dlouho, kam bychom mohli vyjet, promýšleli jsme to. Turnaj máme za sebou, kluby ještě mají zápasy s maltskými soupeři a tréninky. Jsou však spokojené a to byl hlavní cíl, pro to jsme to dělali. Věřím, že jsme založili pěknou tradici.

V čem vás maltští hostitelé při zajišťování vašich požadavků překvapili a kde by ještě mohli přidat?

Absolvovali jsme několik inspekčních cest a jednání. Pořád jsme si nebyli ale jistí, jak to zvládnou. Není nutné si nic zastírat, známe jižanské národy... Jsou řekněme kulantně liknavější. Ale měli jsme štěstí, že naším hlavním partnerem byl rakouský manažer Helmut Amhof, který pro maltský svaz pracuje. Byl klíčovou osobou. Důsledností a tahem na branku. Bez něj by to tak dobře nešlo.

Prozradíte, kde se jižanský přístup například projevil?

S maltskou televizí jsme projednávali vysílací práva na přenosy zápasů a jejich výrobu, ale smlouva není dosud podepsáno. Proběhlo však všechno perfektně. Podali jsme si na to ruku, ukázalo se, že gentleman agreement funguje i tady. Ale napnutí jsme byli.

Turnaj měl ovšem velkou společenskou odezvu. Očekával jste to?

Po této stránce byli Malťané hodně vstřícní. Svědčí o tom i přítomnost ministra pro turismus Konrada Mizziho. Měli jsme příslib, že by přijel už do Prahy na tiskovou konferenci, ale to se nepodařilo. Jsme rádi, že kladný vztah k naší akci demonstroval na ostrově. Prozradil mi, že je velký fotbalový příznivce a fanda klubu Hibernians. Prohlásil, že by byl moc rád, kdybychom se příští rok na Maltu opět vrátili.

Znamená to, že jste pro český fotbal objevili Maltu?

Nikdy před tím by mě nenapadlo sem letět, teď zvažuju, že sem s rodinou zajedu v létě všechno jim ukázat. Je to zajímavá destinace, která se dá prohlédnout během dvou týdnů. Já však to vidím jako osvětu pro české fotbalové kluby, že by se nemusely upínat na Španělsko či Turecko. To podle mého názoru nemusí být v budoucnu bezpečná země. Malta všechny požadavky na přípravu splňuje. Letošní zástupci projevují velkou spokojenost a děkovali nám za tuto akci.