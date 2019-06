Buffon se podle italských médií možná vrátí do Juventusu

Jednačtyřicetiletý fotbalový brankář Gianluigi Buffon by se podle italských médií mohl po konci v Paris St. Germain vrátit do Juventusu Turín, kde hrál v letech 2001 až 2018. S italským mistrem by měl podepsat roční smlouvu.

Deník Gazzetta dello Sport uvedl, že by Buffon v Juventusu neplnil roli jedničky, kterou je polský reprezentant Wojciech Szczesny, ale zastával by pozici "morálního lídra". Podle televize Sky Sport Italia by Buffonův návrat byl jasným znamením toho, že klub s jeho službami počítá i po konci hráčské kariéry.

Mistr světa z roku 2006, který je se 176 zápasy rekordmanem v počtu startů za italskou reprezentaci, vybojoval se "Starou dámu" devět titulů. Čtyřikrát s ní ovládl domácí pohár a pětkrát Superpohár. S Juventusem také třikrát postoupil do finále Ligy mistrů, v němž ale pokaždé prohrál.

S Pařížany Buffon vyhrál ligu a francouzský Superpohár. Ve finále domácího poháru ale PSG podlehl po penaltách Rennes a v Lize mistrů vypadl v osmifinále s Manchesterem United.

Po jeho odchodu se spekulovalo, že by Buffon mohl posílit Atalantu Bergamo, kterou čeká premiérová účast v Lize mistrů, anebo Porto, jehož gólmana Ikera Casillase postihl začátkem května infarkt. Vyloučen nebyl ani návrat do Parmy, kde rodák z Carrary začínal s kariérou.