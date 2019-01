Elitní týmy bez hvězd. Kdo jim teď bude střílet góly?

Do druhé poloviny sezony vstupují bez klíčových opor. Real Madrid i Tottenham se budou muset obejít v klíčovém období bez hvězdných útočníků, které vyřadilo zranění. Zatímco fotbalový španělský gigant se letos trápí a daří se mu držet ještě čtvrtou příčku, tak anglický celek může kvůli absenci Kanea přijít o nadějně rozehranou sezonu. Oba kluby se však budou muset obejít bez svých elitních střelců.

Horší ztráty ze začátku nového roku nemohly utrpět. Real Madrid i Tottenham se mohou na dálku navzájem jedině utěšovat. Přišly totiž i klíčové hráče týmu a hlavně útočníky, kteří se v první polovině sezony starali o drtivou většinu gólů obou celků.

Realu chybí kvůli problémům ze zády Gareth Bale, který dal v dosavadním průběhu sezony pouze čtyři góly. I tak je druhým nejlepším střelcem týmu. Ztráta Karima Benzemy bude zřejmě pro španělský klub citelnější. Francouz si v posledním ligovém utkání zlomil ruku a jen tak se nevrátí. "Odcházel v bolestech," konstatoval smutně trenér Santiago Solari. Benzemových sedm branek v La Lize a dalších pět v pohárech bude Madridu hodně chybět. Dohromady se společně s Balem trefili letos sedmkrát, zatímco zbytek týmu nasbíral dohromady jedenáct tref, z toho se o čtyři postaral Sergio Ramos.

Pro Real to nejsou příliš povzbudivé vyhlídky do nejbližších týdnů. Zvlášť, když ve španělské lize drží jen tak tak čtvrté místo. Účast v evropských pohárech by si měl Bílý balet pohlídat, ale bude to boj. Za měsíc se navíc o slovo přihlásí vyřazovací část Ligy mistrů a tam by se chybějící góly hvězdných útočníků projevily výrazněji než v domácí soutěži.

Citelnější ztráta

Klíčového útočníka bude postrádat také anglický Tottenham. Aktuálně třetí tým Premier League má výborně rozehranou sezonu. Po 22 kolech se mu dívají na záda Chelsea, Arsenal i Manchester United. Všichni tři velikáni mají na něj snadnou smazatelnou ztrátu. Londýnský tým se však minimálně dokonce února bude muset obejít bez své největší hvězdy Harryho Kanea. Tomu lékařské vyšetření prokázalo, že ho kotník nepustí do hry minimálně do začátku března.

Pětadvacetiletý kapitán anglické reprezentace se podobně jako Benzema zranil o víkendu. Jeho absence bude ale pro Tottenham vážnější než Francouzova pro Real. Jeho čtrnáct branek budou "Kouhouti" těžko nahrazovat. Kaneova alternativa Korejec Son Hung-min je navíc také mimo. Momentálně totiž reprezentuje Jižní Koreu na mistrovství Asie ve Spojených arabských Emirátech.

U Kanea je jasné, že vynechá i úvodní osmifinále Ligy mistrů proti německému Dortmundu a důležité zápasy v Premier League, kdy se Tottenham utká s nejbližšími pronásledovateli - Arsenalem a Chelsea.

Jak Real, tak Tottenham hlásí zkraje roku 2019 početnou marodku. Anglický tým nemůže počítat celkem s pěti hráči na soupisce. Jedním z nich je i Brazilec Lucas, který je po Kaneovi a Son Hung-minovi se šesti góly třetí nejlepší střelec Tottenhemu. Španělskému gigantovi chybí momentálně hned osm fotbalistů. Mimo Benzemy a Balea, tak například Němce Toniho Kroose či belgického gólmana Thibauta Courtoise. Oba celky mají mimo hru celkem slušný lazaret. Na marodce je odloženo dohromady přes půl miliardy liber (přes patnáct miliard korun).