Kane bude mimo hru měsíc. Má poraněné vazy v kotníku 

Až na jeden měsíc bude muset Tottenham oželet svého útočníka číslo jedna. Tak dlouho bude Angličan Harry Kane mimo hru. Na vině jsou poškozené postranní vazy v pravém kotníku. Zranění si 24letý reprezentační útočník způsobil ve víkendovém zápase anglické fotbalové ligy na půdě Bournemouthu, kde Spurs vyhráli 4:1.

Pro Kanea se jedna o již třetí zranění za poslední dvě sezóny, kdy útočník utrpěl podobné zranění. Poprvé se tak stalo v Sunderlandu v září 2016, kdy byl sedm týdnů mimo. Následně byl mimo hru v březnu 2017, kdy nedohrál utkání proti Millwallu na White Hart Lane a léčil se čtyři týdny. Kluboví lékaři se domnívají, že aktuálně zranění je podobné tomu z loňského roku.

Diagnózu a dobu rekonvalescence oznámil klub na webových stránkách, kde rovněž Tottenham zveřejnil, co si Kane přesně zranil. "Očekáváme, že se k tréninku a následně k prvnímu týmu vrátí příští měsíc," stojí v prohlášení. Nejen fanoušci Spurs, ale zároveň i celá Anglie si může oddechnout, protože Kane se určitě stihne vrátit i do nadcházejícího mistrovství světa v Rusku.

Trenér anglické reprezentace Gareth Southgate ale i tak nemůže s Kanem počítat na nadcházející přátelská utkání proti Nizozemsku a Itálii, které jeho svěřence čekají. Naopak Tottenham nebude moci použít útočné eso ve čtvrtfinále FA Cupu proti Swansea a následně v lize proti Chelsea a Stoke City. Kaneův návrat se tak očekává až v polovině dubna, kdy Spurs přivítají na svém hřišti vedoucí celek Manchester City.

Southgate prozradí nominaci na nadcházející reprezentační akci ve čtvrtek a zranění Kanea mu nominaci pekelně zkomplikovalo. Počítal s ním totiž jako s útočníkem číslo jedna. Takhle se bude muset rozhodnout mezi Dominikem Calvertem. Lewinem z Evertonu či Glenna Murrayho z Brightonu. Ve hře je i Jack Wilshere, jenž by se mohl objevit v národním dresu poprvé od Eura 2016, kdy Anglie vypadla v osmifinále s Islandem.

Návrat 26letého hráče by si přál i trenér Arsenalu Arsene Wenger. "Přál bych si, aby byl v týmu Anglie," řekl Wenger deníku The Guardian. "Myslím, že má dobrou šanci se dostat do reprezentace, musíme ale nechat rozhodnutí na Garethovi Southgateovi," dodal vzápětí.