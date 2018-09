Modrić: Jsem na sebe hrdý, ale nejlepší jsou stále Ronaldo a Messi

Po dlouhých deseti letech přišla jedna velká změna. Na fotbalový trůn usedl záložník Luka Modrić, který vystřídal předchozí vítěze Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Ačkoli měl vynikající sezonu a ocenění mu udělalo velkou radost, za nejlepšího hráče se nepovažuje.

Chorvatský středopolař Luka Modrić prožil zatím nejvydařenější ročník ve své kariéře. Realu Madrid výrazně pomohl k další obhajobě titulu v milionářské Lize mistrů, skvělý dojem zanechal i na světovém šampionátu v Rusku, kde jako kapitán dovedl chorvatskou reprezentaci až do finále a získal historické stříbro. Záhy byl vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje.

To ale nebylo jediné ocenění, které letos získal. Rodák ze Zadaru na začátku srpna ovládl anketu UEFA o nejlepšího hráče Evropy a v pondělí triumfoval také v anketě BEST, která před třemi roky nahradila Zlatý míč FIFA. Lepší a prestižnější individuální cenu už získat nelze.

Není tak divu, že na slavnostním galavečeru, během něhož "porazil" Cristiana Ronalda a Mohameda Salaha, zářil radostí. "Je to velká čest, skvělý pocit. Jsem hrdý na to, co jsem letos dokázal. Toto ocenění však není pouze moje, ale i mých spoluhráčů z Realu Madrid a reprezentace," řekl třiatřicetiletý fotbalista a poděkoval celé své rodině za podporu.

I přes ocenění se ale za nejlepšího hráče současnosti nepovažuje. "Sice jsem převzal cenu, ale i Cristiano a Mo jsou velcí hráči," pokračoval skromně. Nezapomněl zmínit ani útočníka Barcelony Lionela Messiho, který se nevešel mezi trojici nominovaných.

"Messi je jedním z top fotbalistů, letos se mu až tak nedařilo. To však nemění nic na tom, že on a Cristiano Ronaldo jsou stále nejlepšími hráči na světě a navždy budou zapsáni v historii fotbalu. Děkuji Lionelovi za pět bodů, které mi dal," zdůraznil.

O nesporných kvalitách chorvatského špílmachra se brzy budou moct přesvědčit také fotbalisté plzeňské Viktorie, kteří se s Realem střetnou v rámci základní skupiny Champions League.