Nehorázná pitomost, soptí šéf Lyonu. Nelíbí se mu ukončení ligy

Prezident fotbalistů Lyonu Jean-Michel Aulas stále nechápe, proč musela francouzská liga předčasně skončit. Rozhodnutí vedoucích představitelů soutěže označil v deníku L'Équipe za pitomost a podivil se, proč v době koronavirové krize postupovali jinak než další evropské země.

"Víte, co je paradoxní? Javier Tebas (prezident španělské ligy) byl na stejných jednáních jako (ředitel francouzské ligy) Didier Quillot, i na tom z 23. dubna. Tam UEFA všechny vyzvala k trpělivosti. A naši funkcionáři se rozhodli úplně jinak, to prostě považuju za nehoráznou pitomost," řekl Aulas v reakci na sobotní informaci, že se španělská liga znovu rozjede pravděpodobně 12. června.

Francouzská liga skončila 30. dubna poté, co vláda kvůli pandemii do září zakázala všechny velké sportovní akce. Mistrem byl vyhlášen obhájce titulu Paris Saint-Germain a nejhorší dva týmy Amiens a Toulouse sestoupily do druhé ligy.

Lyon na sedmém místě tabulky zase přišel o možnost postupu do pohárové Evropy. Aulas nicméně prohlásil, že jeho reakce by byla stejná, i kdyby bylo mužstvo v tabulce výš.

Lyon, Amiens a Toulouse se proti předčasnému ukončení ligy odvolaly, ale pařížský správní soud se jejich návrhem odmítl zabývat a odkázal je na nejvyšší soud.