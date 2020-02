Neymar parádičkou zostudil soupeře. Dostal žlutou kartu

Velmi netradiční žlutou kartu spatřil brazilský fotbalový kouzelník Neymar. Hráč PSG v sobotním utkání pomohl rozstřílet Montpellier, přičemž si neodpustil parádičku s míčem. Ke svému údivu byl za ni potrestán žlutou kartou.

Utkání 22. kola francouzské ligy mělo od začátku jasného favorita. Jakmile domácí Pařížané vedli o poločase 3:0 a hosté hráli bez vyloučeného brankáře Bertauda, byla jen otázka, kolik utkání skončí. Branky Mbappého a Kurzawy ve druhém dějství nakonec stanovily skóre na konečných 5:0.

Zajímavý moment se udál ve 33. minutě. Neymar se pokoušel dostat s míčem ze spletité situace u rohového praporku tak, že si patičkou chtěl přehodit obránce Montpellieru. Rozhodčí přišel k domácí superstar a vyjádřil nespokojenost s tím, jak moc se předvádí. Dle sudího Brisarda se jednalo o nesportovní chování.

Neymar Jr to the referee - "I am playing football” 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/l5AdmVCgp1

Neymar okamžitě něco takového odmítl, naopak, vystartoval na něj se slovy: Já se jen snažím hrát fotbal. Dokonce si přivolal spoluhráče Verrattiho, aby mu s vysvětlováním pomohl. Avšak marně. Je možné, že sedmadvacetiletý útočník znemožňoval soupeře, protože ho několikrát před tím ohrožovali drsnými fauly.

Brazilec se potkal s hlavním rozhodčím ještě v tunelu po zápase, kde na něj křičel a chtěl si to s ním vyříkat. Sudí ale zůstal klidný a lehce arogantním tónem mu oznámil, aby na něj mluvil francouzsky. Tím celá kauza skončila.

Post-game Ney confronts the ref for giving him a yellow for "dribbling”.



The ref replies, "Speak French”...pic.twitter.com/jo4XSCqhyS