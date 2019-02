Penaltový blázinec. To by nevymyslel ani nejlepší režisér, říká Hladký

Bláznivý zápas ve skotské lize má za sebou český fotbalista Václav Hladký. Brankář St. Mirrenu nastoupil před 50 tisíci diváků na Ibrox Stadium proti věhlasným Rangers a v utkání čelil hned čtyřem penaltám. Jeho tým podlehl druhému celku soutěže 0:4.

"Takový zápas by nevymyslel ani ten nejlepší filmový režisér," řekl osmadvacetiletý brankář pro Týden.cz. "Před čtvrtou penaltou jsem se na chvíli v bráně zastavil a přemýšlel, jestli náhodou nehrajeme pohárové utkání a není to rozstřel."

Favorizovaní Rangers dostali první možnost skórovat z pokutového kopu už ve třetí minutě a kapitán Tavernier se nemýlil. Stejný hráč se postavil k penaltovému puntíku i v 26. minutě, Hladkému ale tentokrát pomohla tyč. V 55. minutě přišla další penaltová situace a Tavernier znovu zvrátil osobní souboj s bývalým brankářem Liberce nebo Brna ve svůj prospěch.

"Spekulovat o tom, jestli všechny byly odpískané správně, ani nemá smysl. Z mého pohledu už jsem nevěděl, co mám dělat, protože když na vás jde kopat hráč už potřetí a ve finále ji kopl třikrát jinak, tak je to spíš o štěstí, jestli se vám zrovna povede vybrat to správné řešení," uvedl Hladký, který má za sebou ve svém novém působišti čtyři utkání včetně zápasu proti druhému glasgowskému velkoklubu Celticu.

Deset minut před koncem už dal kapitán Rangers při čtvrté penaltě přednost zimní posile Jermainu Defoeovi a zkušený kanonýr zaznamenal druhou branku ve skotské nejvyšší soutěži. Na konečných 4:0 upravil tentokrát ze hry Kent.

⚽ RANGERS 3 - 0 St Mirren

🙋🏾‍♂️ Jermain Defoe (penalty)

⌚ 80' pic.twitter.com/DQuJPRZcG9 - Rangers Goals (@RangersGoaIs) 2. února 2019

"V zápase jsem měl spoustu práce a dlouhou dobu jsem byl překonán jen z pokutového kopu. Po utkání za mnou přišel Steven Gerrard a gratuloval mi k výkonu, moc mě to potěšilo," řekl Hladký, na kterého šlo 25 střel, z toho 11 na bránu.

Právě současný lodivod Rangers Gerrard po zápase přiznal, že některé penaltové situace nebyly jasné. "První byla stoprocentní, ale o druhé a čtvrté by se dalo diskutovat," řekla legenda Liverpoolu. "Ve finále jsme ale klidně mohli kopat ještě jeden pokutový kop po faulu na Morelose," podotkl.

Trenér St. Mirrenu Oran Kearney měl po utkání pochopitelně odlišný názor. "První penalta byla jasná, ale tři další jednoduše neměly být odpískané," řekl a dodal, že si po zápase šel promluvit s hlavním sudím Andrewem Dallasem. "Jen jsem se ho zeptal na názor, ještě se nedíval na zákroky ze záznamu."

St. Mirren je v tabulce skotské ligy na chvostu s dvoubodovou ztrátou na předposlední Hamilton. "Teď nás čekají soupeři, kteří se pohybují okolo nás v tabulce, a musíme se na to dobře připravit a začít sbírat body," řekl Hladký.