Proti Messimu a Ronaldovi. Svitková bojuje o gól roku

Fotbalistka pražské Slavie Kateřina Svitková se díky brance proti Bayernu Mnichov dostala do desetičlenné nominace Evropské fotbalové unie (UEFA) o gól sezony. O triumf v anketě soutěží mimo jiné s Lionelem Messim a Cristianem Ronaldem. O vítězi rozhodnou fanoušci zde. Hlasování skončí 9. srpna.

Svitková se v březnu v den svých 23. narozenin trefila v úvodním čtvrtfinále Ligy mistryň z více než 30 metrů přesně pod břevno a Slavii zařídila nečekanou remízu 1:1.

Kateřina Svitková: "Yeah, I might just have a crack from here"