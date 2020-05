Šance pro Schicka? Konkurenti z útoku jsou zranění

Fotbalistům Lipska to v posledním zápase německé bundesligy proti Mohuči šlapalo, jen z lavičky to ale sledoval reprezentační útočník Patrik Schick. To by se ale mohlo změnit v nadcházejícím středečním utkání proti Hertě Berlín.

Na hrotu útoku se při výhře 5:0 blýskl hattrickem druhý nejlepší bundesligový střelec Timo Werner, přes kterého vede jen těžká cesta do sestavy. Schick tak zatím neměl šanci navázat na solidní formu, kterou měl před koronavirovou pauzou.

Lipsko ale informovalo, že se na marodku přesunul druhý utočník Yussuf Poulsen, na kterého trenér Nagelsmann v prvních dvou zápasech po pauze sázel. Dánský forvard se mu odměnil dvěma góly.

Poulsen má problémy s kotníkem a není jasné, jak dlouho bude mimo hru. Připravený nebude ani další ofenzivní hráč Ibrahima Konaté a nejistý je start Emila Forsberga.

Schick o předminulém víkendu proti Freiburgu nastoupil na posledních deset minut. Před pauzou po vyléčení zranění z úvodu sezony nasbíral český útočník sedm gólů a dvě asistence v pouhých 14 ligových zápasech. Teď by mohl dostat příležitost se do sestavy vrátit.