Spěchal na karneval? Neymar se nechal kontroverzně vyloučit

Nebyl by to on, kdyby jeho chování nepronásledovaly spekulace a kontroverze. Hvězdný fotbalista Neymar sice pomohl v nedělním utkání získat tři body pro PSG, ale zároveň se nechal hloupě vyloučit. Bylo to úmyslné?

Dávalo by to smysl. V brazilském Riu se totiž od pátku koná karneval, velmi oblíbená to akce osmadvacetiletého hráče. Zprvu to vypadalo, že po dlouhých šesti letech bude na kulturní slavnosti chybět.

To by ale nebyl Neymar, aby nevzal věci do svých rukou. Proti Bordeaux inkasoval dvě naprosto nesmyslné žluté karty, díky kterým si od fotbalu na chvíli nuceně odpočine. První napomenutí získal za zbytečné protesty po prvním obdrženém gólu, jenž jasně zavinil brankář Paříže Sergio Rico. Tu druhou v 92. minutě, když na půlící čáře sestřelil záložníka soupeře Adliho přímo před zraky hlavního rozhodčího. Svůj odchod z trávníku dovršil ironickým potleskem směrem k sudímu.

Jaké byly důvody v minulosti, aby mohl odjet do Ria na svoji oblíbenou akci? Dvakrát byl v trestu, který si odpykal právě v době karnevalu. Jednou ho postihly náhlé svalové problémy, které musel jet řešit akutně do Brazílie. A dvakrát ho přepadly náhlé problémy s nártem. Jaká to náhoda, že pokaždé ve stejném termínu.

Rej v ulicích Ria potrvá až do středy a pokud Neymar vyrazil ještě v neděli v noci po duelu proti Bordeaux, stihne si užít ještě výraznou část svátku. Klub rozhodně nemá v plánu sledovat jeho kroky. "Nejsem jeho otec ani policista," nechal se slyšet už dříve kouč Thomas Tuchel.