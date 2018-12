Trenér Neapole pohrozil odchodem týmu ze hřiště kvůli rasismu

Trenér fotbalistů Neapole Carlo Ancelotti pohrozil, že jeho tým odejde ze hřiště, pokud se budou v budoucnu opakovat rasistické útoky na jeho hráče. Reagoval tak na chování části diváků při středečním utkání s Interem v Miláně, kde se stal senegalský obránce Kalidou Koulibaly terčem rasistických urážek.

Bývalý reprezentant Ancelotti, který na San Siru strávil velkou část kariéry jako hráč AC Milán, prohlásil, že Neapol kvůli divákům třikrát žádala o přerušení zápasu, ale nebylo jí vyhověno. "Příště přestaneme hrát a odejdeme ze hřiště, i kdyby nás to mělo stát body. To, co se dnes dělo, je špatné nejen pro nás, ale pro celý italský fotbal," řekl neapolský trenér.

Koulibaly nakonec tlak neunesl, devět minut před koncem dostal žlutou kartu za faul a vzápětí byl vyloučen, když rozhodčímu zatleskal. Ancelotti je přesvědčen, že k jeho prohřešku přispělo to, že sudí nereagoval na rasistické urážky. Neapol prohrála 0:1 a její ztráta na vedoucí Juventus se prohloubila na devět bodů.

Hráč se po utkání k situaci vyjádřil na sociální síti. "Mrzí mě porážka a to, že jsem nechal spoluhráče ve štychu. Ale jsem hrdý na barvu své kůže i na to, že jsem Senegalec, Francouz, Neapolitán a člověk," napsal senegalský fotbalista, který se narodil ve Francii a také ji v juniorském věku reprezentoval.