Třesk v Realu pokračuje. Bale je na odchodu, nahradí ho Japonec?

Co fotbalový svět z dálky zatím pouze tušil, je nyní potvrzeno. Gareth Bale nefiguruje v dalších plánech Realu Madrid, a dle kouče Zinédina Zidana by ještě v současném přestupovém období měl být prodán. Náhradou do budoucna by se mohla stát mladičká japonská hvězdička Kubo.

Španělský gigant prožívá velmi krušné období. V posledních sezonách se mu vůbec nedařilo v domácí lize, dvakrát v řadě skončil v končené tabulce až třetí. Na takové postavení nejsou fanoušci královského klubu vůbec zvyklí.

A tak muselo vedení jednat. Do mužstva už přišlo několik zvučných posil jako Eden Hazard, Luka Jovič nebo Ferland Mendy. Právě peníze na vylepšení kádru byly hlavní příčina, proč se úspěšný manažer Zinédine Zidane do Realu vrátil. Nyní je na něm, aby opět postavil celek, kterého se bude celá Evropa bát a bude mít ambice na triumf jak ve Španělsku, tak v Lize mistrů.

Z Madridu ale logicky musí také někdo odejít. Nejzvučnějším jménem, které Santiago Bernabéu s největší pravděpodobností opustí, bude Gareth Bale. Fanoušci určitou disharmonii vycítili už v průběhu loňské sezony, a když se velšský kapitán reprezentace nechal slyšet, že mu absence na hřišti nechybí a že klidně bude chodit na golf a pobírat plat, bylo hotovo.

Takový přístup mu samozřejmě neprošel. Když se bývalý snajpr Tottenhamu neobjevil v nedělním předsezonním utkání, bylo zřejmé, že se s ním v klubu dál nepočítá. Po zápase Realu s Bayernem Mnichov (1:3), které se odehrálo v Houstonu během turné po Spojených státech, na toto téma hovořil sám trenér Zinédine Zidane.

"Bale nehrál, protože je velmi blízko odchodu. Věřím, že situace bude velmi brzo vyřešená. Pracujeme na jeho přestupu do nového týmu," uvedl Francouz a dodal. "Osobně proti němu vůbec nic nemám, ale přišel čas, aby se stalo to, co se musí stát," dodal sedmačtyřicetiletý Francouz.

Mladý Japonec jako náhrada?

Dle zdrojů serveru ESPN se nevylučuje návrat na Britské ostrovy. Ne však do Manchesteru United, jenž o něj měl zájem loni, ale zpět ke Kohoutům z Tottenhamu. Média dále uvádějí, že k získání Balea je potřeba zaplatit mezi 50-60 miliony eur. Jako bonus by se měl Real nadále starat o část útočníkova platu, a to konkrétně o polovinu ze závratných 17 milionů eur ročně. Stávající kontrakt vyprší v létě roku 2022.

Pokud se bude třicetiletý fotbalista z Madridu opravdu pakovat, nabízí se otázka, kým ho nahradit? Jedna možnost je sáhnout k dalšímu přestupu a sáhnout po další zvučné posile. Anebo se podívat do vlastních řad. "Přátelák" proti Bayernu se více než vydařil mladému Japonci Kubovi, který by se dle expertů měl stát v budoucnosti oporou útočných řad Realu.

Poté, co prvního července dorazil jako nepříliš známý hráč z FC Tokyo za pouhé dva miliony eur, měl Zidane v plánu ho bryskně poslat na hostování. Jenže po několika trénincích v A mužstvu a odehraném poločasu s Bayernem možná změní názor. Dokonce i spousta sportovních médií přišla s názorem, že Takefusa Kubo by mohl být okamžitou posilou.

Ponechat si však tak mladého fotbalistu s prakticky žádnou zkušeností s evropským fotbalem by mohl být risk, na který Real Madrid nemá čas. Klub potřebuje výsledky ihned, na experimenty a doufání není prostor.