Uvnitř Realu to vře. Mnozí z nás nehrají naplno, naříká Modrić

V novém roce se mu zatím nedaří. Letos získal pouze bod a doma utrpěl další potupnou porážku ve španělské lize. Real Madrid je v krizi, kterou dlouho nezažil. Frustrace hráčů je vysoká. Po domácí porážce 0:2 se Sociedadem ji nechal projevit naplno i chorvatský záložník Luka Modrić, který se pustil do svých spoluhráčů.

Odchod hvězdného Cristiana Ronalda je pro Madrid čím dál tím citelnější. Zatímco Portugalci se v Itálii daří a je tam nadmíru spokojen, španělský klub se trápí. Kolísavé výkony předvedl v základní skupině Ligy mistrů, kde dvakrát prohrál s ruským CSKA, doma ostudně 0:3, a ani v domácí soutěži se mu nedaří podle představ. Po osmnácti kolech je pátý. Pro tým naplněný tolika hvězdami nepřípustné.

Naposledy se ztráta na úhlavního rivala z Katalánska navýšila o víkendu o další dva body, kdy Barcelona vyhrála v Getafe 2:1, zatímco Real doma potupně prohrál se Sociedadem. Utkání navíc dohrával v deseti. To už nevydržel chorvatský záložník Luka Modrić a pustil se do svých spoluhráčů. "Děláme vše, co je v našich silách, ale existuje několik důvodů, proč to nefunguje. Mnozí z nás nehrají naplno," začal s kritikou držitel Zlatého míče.

Na Realu je vidět frustrace z jeho nepřesvědčivých výsledků, nepomohla mu přitom ani výměna trenéra v průběhu podzimu. Tentokrát prohrával rovnou od začátku zápasu, když už ve třetí minutě proměnil pokutový kop Willian José. "Nemůžeme začít tak špatně každý zápas," posteskl si Chorvat a připomenul i utkání s Villaerrealem, kdy bílý balet rovněž prohrával od čtvrté minuty. "Tohle už není smůla," smutnil 33letý záložník.

Real Madrid tak půjde do druhé poloviny sezony velmi pravděpodobně s desetibodovým mankem na Barcelonu, kterou bude těžko dohánět, pokud se rychle nevzpamatuje ze svých matných výkonů. "Musíme se hodně zlepšit, chybí nám cíle a být více jednotní jako tým," apeloval Modrić na své spoluhráče.

Nejlepší hráč loňského mistrovství světa také doporučil svým spoluhráčům, ať si společně udělají týmové sezení a na rovinu si promluví, v čem je aktuální problém madridského klubu. "Musíme převzít odpovědnost. Je to pro tým obtížná situace, ale tyhle okamžiky nás mohou více spojit," myslí si Modrić, který se zároveň postavil i za argentinského trenéra Santiaga Solariho. V něm chyba podle Chorvata není, ta je v hráčích.

Také obránce Sergio Ramos naznačil, že uvnitř týmu není všechno v pořádku. "Tým nutně potřebuje změnu, nějaký impuls." Kapitán Realu tak naznačil, o čem se spekuluje již delší dobu. Královský klub nutně potřebuje přivést na Santiago Bernabéu útočníka a zakončovatele, který začne dávat góly. Nejlepším střelcem týmu je aktuálně Francouz Karim Benzema se sedmi trefami.