Valencie měla špeha v Barceloně. Messi = dobrý, napsal do zprávy

Nečekaný tah vymyslela fotbalová Valencia. Před víkendovým duelem španělské ligy s Barcelonou, který se odehraje v katalánské metropoli, poslala do tábora soupeře špiona, maskota klubu, aby podal zprávu zejména o Lionelu Messim. Aktuálně sedmý tým La Ligy chtěl za každou vědět, zda má Argentinec formu, jak si myslel. Hlášeni bylo stručné. Dobrý, napsal zvěd.

Valencia už sedmkrát v řadě na Barcelonu nevyzrála. V lize za ní zaostává o dvacet bodů a je na sedmém místě. V boji o evropské poháry by se ji hodil jakýkoliv bodový zisk z Camp Nou. Rozhodli se proto poslat na stadion svého špeha, aby pozoroval trénink katalánského celku. "Můj klub mě potřebuje, proto jsem na misi," napsal maskot na týmový twitter Valencie.

My club needs me. That's why I'm on a mission today 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/gtUN7bmrzU - Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) 31. ledna 2019

Špeh se choval, jako klasický špion na nepřátelském území. Hráče Barcelony sledoval celou hodinu nejprve za křovím před stadionem, aby si o nich udělal poznámky a následně je pozoroval i v průběhu tréninku. Za úkol měl především sledovat hlavní hvězdu vedoucího týmu španělské ligy, Lionela Messiho. O Argentinci napsal svému týmu do zprávy pouze jediné slovo Messi = dobrý.

An hour hiding behind the bushes, but I saw the session. I've made some notes to give to the team. Next stop enemy territory 🔵🔴 pic.twitter.com/H1fPlfRwIX - Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) 31. ledna 2019

Zda svůj úkol splnil na jedničku nebo ne, se ukáže v sobotu, kdy Valencie hraje v Barceloně, nicméně maskot byl se zadanou prací evidentně spokojen, i když musel svou misi přerušit. "Tady jsou některé záběry, které jsem udělal," popisoval na twitterovém účtu a ihned mířil za trenérem. "Chci mu říct, co jsem viděl," dodal.

I had to interrupt my mission for while... here are some shots I took 🔵🔴 pic.twitter.com/kTYzePlRwa - Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) 31. ledna 2019

Špeha na tréninku zaregistrovala pochopitelně i Barcelona, která poslala soupeři úsměvný vzkaz, že obyčejně nemají na stadionu ani netopýra a najednou tam mají GOATa (jméno maskota). Až v sobotu se ale uvidí, zda se Valencii podaří zaskočit Barcelonu, či nikoliv. Úvodní výkop je naplánován na 18.30 a bude se jednat o vrchol denního programu španělské ligy.