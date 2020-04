Ve Španělsku nebudou akce s fanoušky až do konce léta

Veškeré sportovní akce včetně fotbalových zápasů, které by se ve Španělsku případně rozběhly po uvolnění opatření kvůli koronaviru, budou minimálně do konce léta bez diváků. Řekl to starosta Madridu José Luis Martínez-Almeida, podle něhož nebude v nejbližších měsících situace natolik pod kontrolou, aby umožnila normální provoz.

"Na jaře a v létě nebudou ve Španělsku žádné akce s publikem. A možná nebudou ani na podzim," řekl starosta jednoho z nákazou nejhůře postižených měst ve Španělsku rozhlasové stanici Onda Cero. "Situace nepochybně stále nebude plně pod kontrolou. Budeme muset změnit své zvyky a chování i poté, co zase bude dovoleno se volně pohybovat po ulicích," dodal.

Španělská fotbalová liga nepočítá s tím, že by do konce května začala. Vedení soutěže promýšlí několik scénářů na dohrání sezony, která byla přerušena v polovině března. Jednou z možností je i dohrání v podzimním termínu a bez fanoušků.

Počet obětí koronaviru ve Španělsku už překročil 20 tisíc, pozitivní testy v zemi mělo více než 190 tisíc lidí.