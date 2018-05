Veterán z Říma De Rossi nekončí, trenéřina by mu však sedla

Dlouhý čas to vypadalo, že aktuální sezona bude pro legendárního záložníka AS Řím Daniele De Rossiho tou poslední v aktivní kariéře. Nakonec je ale všechno jinak. Fotbalista, který působí v AS neskutečných 18 let, je pyšný na své dvě poslední sezony a na hřišti se bude objevovat i nadále.

AS Řím pravděpodobně uhájí třetí příčku a opětovně postoupí do Ligy mistrů, kde letos rozhodně nezklamal. De Rossi byl nedílnou součástí týmu, který dokázal senzačně vyřadit Barcelonu, a dotáhl to až do semifinále. Úspěch na evropské scéně a obecně uspokojivá forma týmu v domácí ligové soutěži byly důležitými faktory při rozhodování o další fázi kariéry. Pravdou ovšem je, že o trenérské roli De Rossi uvažuje více než reálně.

A nutno říci, že je pro ni jako dělaný. Pokud by fanda italského fotbalu měl jmenovat jednu De Rossiho přednost, byla by to jednoznačně mentální síla a odolnost. Čili vlastnost, kterou vrcholový trenér potřebuje možná nejvíce. De Rossi navíc hraje takřka celou kariéru na postu defenzivního záložníka a má perfektní přehled o defenzivních mechanismech a zakládání přechodu do útoku.

Vzorem mu může být bývalý reprezentant Itálie Gennaro Gatusso, jemuž se podařilo etablovat na lavičce AC Milan, a podobnost s De Rossim, ať už charakterová nebo fotbalová, je neoddiskutovatelná. Ještě minimálně rok bude legenda "Vlků" řídit tým ze hřiště. V roce následujícím se možná posune do technické zóny a bůhví, třeba utvoří ikonický trenérský tandem s Francescem Tottim.

Autorem je Michal Micka, komentátor televizní stanice Sport 1, která italskou Serii A vysílá.