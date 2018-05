VIDEO: Osmiletý syn hvězdy Realu předvedl skvělý kousek

Být potomkem slavného fotbalisty s sebou nese mnohé výhody, o čemž se naposledy přesvědčil osmiletý syn brazilského obránce Realu Madrid Marcela - Enzo. Přímo v šatně španělského velkoklubu si vyzkoušel tzv. Bin Challenge a zvládl ji náramně.



O co šlo? Malý chlapec, který je otci svým vzezřením na první pohled velmi podobný, musel pomocí přihrávek hlavičkami dostat míč do koše na druhé straně šatny. Pomohli mu k tomu parťáci, do jejichž společnosti se nedostane každý. Chorvatský záložník Modrič, zkušený stoper Ramos a další hvězdy, kterými se to v kabině Realu jen hemží.



A jak se můžete přesvědčit ve videu, malý Enzo ukázal, že až jeho otec jednou skončí s fotbalovou kariérou, nástupce možná nebudou muset v Madridu hledat dlouho.

Marcelo's son Enzo completes the header challenge in the Real dressing room. Enzo is 8. In this climate he's probably worth about €50m.pic.twitter.com/clOkW46Ew8 - Nick Harris (@sportingintel) 15. května 2018

Marcelův syn si balon hlavičkou postupně narazil s dvanácti hráči Realu, a když jej po přiťuknutí Ramose s přehledem uklidil do koše, všichni fotbalisté ho ve vtipném videu radostně obklopili. "Někdo to zvládne v osmi, někdo ani ve třiceti," glosoval povedený kousek na Twitteru s nadsázkou obránce pražské Dukly Jakub Podaný.

Malý Enzo po svém otci zkrátka očividně podědil výrazné fotbalové nadání. Jestli to ale dotáhne na podobnou úroveň jako on, se dozvíme až za několik let.