Cingel před odvetou: Hlavně nesmíme od začátku bránit výsledek

Opět po třech letech může slovenský hokejový útočník Lukáš Cingel projít do finále Ligy mistrů. V roce 2017 si zahrál o triumf v dresu pražské Sparty, teď bojuje v barvách Hradce Králové. Mountfield minulý týden vyhrál v úvodním semifinále ve Stockholmu nad Djurgaardenem 3:1 a má skvělou výchozí pozici před úterní domácí odvetou.

Východočechům stačí prohrát o gól a postoupí, jenže tak jednoduché to nebude. "Švédové to určitě nezabalí, bude to těžký zápas. Je super, že vyhráváme o dvě branky, ale to v hokeji není nic. Musíme se od začátku soustředit na svoji hru, nezačít panikařit nebo bránit od začátku výsledek. Musíme hrát, jako kdyby se začínalo za stavu 0:0," řekl Cingel.

Ví, o čem mluví. V roce 2017 v dresu pražské Sparty semifinále zvládl. Pražané vyřadili švédské Växjö, poté však ve finále nestačili na Frölundu, které podlehli v prodloužení. Finále se na rozdíl od dalších soubojů v play-off hraje na jediné utkání.

"Je těžké si to vybavit. Na semifinále mám dobré vzpomínky, ale celkově špatné, protože jsme pak prohráli ve finále. Je však pravda, že to byl super zážitek," uvedl Cingel.

Tentokrát má do finále rovněž nakročeno, navíc i letos je soupeř ze Švédska. Je to podobné? "Dost. Švédové hodně bruslí, jsou silní na puku, hrají opravdu podobně, mají to v sobě zažité od malinka a asi ne nadarmo jsou mezi čtyřmi nejlepšími tři švédské týmy," připomněl.

Přesto může Hradec myslet na úspěch. V poslední době se mu daří. V extralize vyhrál tři zápasy ze čtyř, uspěl i v Lize mistrů. "Skvěle chytá Marek Mazanec. Potvrdil to i s Karlovými Vary. Když měly nějakou šanci, zvládl to," pochválil Cingel klíčového muže týmu.

Mazanec nejen výborně zastavuje puky, ale Cingelovi v neděli nahrál na druhý gól Hradce. Našel ho dlouhým pasem na útočné modré čáře. "Už jsem chtěl jet střídat, ale viděl jsem, že má 'Mazi' puk, že se na mě dívá. Proto jsem tam zůstal. Víme, že hraje s pukem výborně," uvedl útočník. Potvrdilo se to, brankář poslal famózní přihrávku a Cingel zvýšil na 2:0.

Pomohl tak k vítězství a potvrdil formu prvního útoku. Cingel společně s Matějem Chalupou a Radkem Smoleňákem táhnou Hradec. Proti Karlovým Varům dali tři branky z pěti, ve Stockholmu s Djurgardenem dvě ze tří.

Daří se jim. "Je těžké říct proč. Ale asi proto, že se každý z nás snaží dělat to svoje co nejlépe. 'Chajda' super lítá, získá spoustu puků, dělá průvan v obraně soupeře, dostává se do šancí. 'Smoli' je silný na puku, dokáže se před brankou udržet, nějak se doplňujeme a dobře, že to tam padá," vypočítal centr.

Cingel přidává fyzickou hru a přehled. "Kdybych věděl, proč nám to najednou tak jde, budeme to dělat už od začátku sezony. Těžko říct, sedli jsme si, jsme rádi, že nám to šlape. Ale nejdůležitější jsou body, které teď získáváme," dodal.