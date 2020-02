Bod proti Třinci je zlatý, přiznal gólman Kašík.

Třinečtí hokejisté porazili Zlín 2:1 po nájezdech, ale rozhodnout chtěli už v prodloužení riskantním tahem. Jeho trenéři odvolali gólmana, aby zvýraznili přesilovou hru čtyři na tři pátým hráčem. Hostující brankář Libor Kašík prozradil, že chtěl situace využít a litoval, že v jedné šanci nemohl vytřepat puk z výstroje.

"Cítil jsem, že tam byla obrovská možnost. Měl jsem hráče za sebou, druhého hodně před sebou, takže jsem měl hodně prostoru. Bohužel se mi ale puk zasekl v dresu a nepodařilo se mi ho vyhodit tak, jak jsem potřeboval, a rozhodčí přerušil hru. Škoda, určitě bych to zkusil, protože v ten moment jsem si hodně věřil a měl jsem hodně času," vysvětlil Kašík.

Zlínský gólman živil v Třinci až do 51. minuty šanci i na čisté konto. Ještě po vyrovnání měl naději, že rozhodčí gól odvolají pro nedovolené bránění brankáři. Směrem ke zlínské střídačce naznačoval, aby si vzali trenérskou výzvu.

"Popravdě jsem to prostě zkusil. Nevěděl jsem, kde ten hráč vedle mě stál a jestli do mě nepíchl hokejkou nebo tak něco. Člověk chce vyhrát a nebylo na co čekat. Co se mohlo stát? Přinejhorším ztratíte oddechový čas. Pro nás byl důležitý jakýkoliv bod. Kdybychom uhráli nějaký navíc, tak by to bylo zlaté. Tak jsem to zkusil," vysvětlil.

Kašík v zápase dlouho odolával, jen ve druhé třetině zneškodnil 15 střel. "Třinec je jeden z nejkvalitnějších týmů v extralize. Dlouho se nám to dařilo s klukama bránit a stav 1:0 byl skvělý. Ale měli docela tlak a neustáli jsme ho. Ale jsem rád i za bod, protože s takovým týmem je to zlaté," dodal.

Oba góly vítězů vstřelil Matěj Stránský. U vyrovnávací trefy si vybruslil z rohu kluziště před branku a bekhendem propasíroval puk pod Kašíkem. Trenérská výzva soupeře ho nechávala chladným.

"Na střídačce máme ipod a trenér hned říkal, že v brankovišti nikdo nestál, proto jsem moc nepochyboval. Spíš jsem sám nevěděl, jak jsem gól dal," řekl Stránský k situaci, při které rozhodčí posuzovali spíše postavení jeho spoluhráče Tomáše Marcinka. "Říkal, že v brankovišti vůbec nestál. Výborně mi odtáhnul beka, proto jsem měl trošku prostoru a šel jsem co nejjednodušeji do brány," dodal.

Třinec předtím promrhal 90 sekund dlouhou výhodu pět na tři. Přesto se ke stejné herní situaci odhodlal i v prodloužení.

"Není to špatná varianta. Trenér nám věří a my si také věříme. Máme šikovné hráče, kteří se udrží na puku. Nesehráli jsme to sice úplně ideálně, přesto tam měl Havran (Petr Vrána) před sebou prázdnou bránu a trefil horní tyč," řekl Stránský k netypické situaci.

Troufli by si Třinečtí na stejnou věc i v play off? "To asi ne. Ale člověk nikdy neví. Uvidíme, co trenér vymyslí," dodal.

Stránský rozhodl i rozstřel, ve kterém se prosadil jako jediný. Uspěl střelou do horního růžku. "Nezačali jsme moc dobře. Hráli jsme oslabení, Zlín dal gól. Od druhé třetiny jsme už byli lepším týmem, ale zavřeli to a hráli jednoduše. Mají silné obránce, těžko jsme se tam dostávali. Jejich gólman také chytal výborně, vůbec to nebyl jednoduchý zápas. Alespoň máme dva body," oddechl si Stránský, s 20 góly nejlepší střelec Ocelářů.