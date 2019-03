Brankář hrdina chválil beky, Plzni vychytal cenné vítězství

Brankář Dominik Frodl jistil bezchybným výkonem důležitou výhru hokejistů Plzně nad Olomoucí 2:0, po níž schází Západočechům jediný krok na cestě do semifinále extraligy. V pátém utkání čtvrtfinálové série kryl všech 29 pokusů Hanáků, které mířily mezi tyče. Zásluhy za čisté konto, jež pro něho bylo prvním v extraligovém play-off, ale připisoval především spoluhráčům.

"Jsou to zápasy, při nichž může padnout gól z čehokoliv. Olomouc to tam fakt hodně hází a snaží se to dát z čehokoliv do brankoviště. Kluci však odvedli neskutečné množství práce a měli v porovnání s prvními třemi zápasy strašně moc zblokovaných střel. Klobouk dolů před nimi," řekl Frodl v rozhovoru s novináři.

Pomyslně hluboce smekl znovu při otázce na takřka dvouminutové oslabení, které se podařilo Plzni ubránit při současném vyloučení Conora Allena a Michala Moravčíka na začátku 54. minuty. "Kluci tam byli naprosto perfektní. Olomouc se k ničemu nedostala a měli problém už jen s tím, aby puk vůbec zavezli do pásma," připomněl Frodl.

Dvaadvacetiletý brankář si uvědomoval, jak důležité je udržet koncentraci po celých 60 minut, neboť moc gólů asi nepadne. "Je to play off a nelze čekat výsledky 6:5 a podobně. Říká se, že play off je především o gólmanech a o obraně, což se podle mého v této sérii ohromně potvrzuje," konstatoval Frodl.

"Stav 0:0 podruhé za sebou po dvou třetinách svědčí o dobré práci obou obran. Je to psychicky náročné, ale já se snažím si to nijak nepřipouštět. Ani já a ani Braňo Konrád na druhé straně jsme ten první gól dostat nechtěli," doplnil Frodl.

Nakonec inkasoval jako první strážce olomouckého brankoviště Konrád z hole Jakuba Poura na začátku třetí části. "Ten první gól jsem nijak neprožíval. Nechtěl jsem se vůbec vykolejit, byla ještě skoro celá třetina přede mnou. Oslavil jsem si ale pořádně pak ten druhý, to už jsem věřil, že při hře, kterou předvádíme, dva góly dostat nemůžeme," uvedl Frodl.

"Bylo patrné, jak důležitý zápas se hraje. Šlo o mečbol, my teď do Olomouce jedeme s tím, že ho máme my. A bude se nám tam určitě hrát mnohem líp, než kdyby to bylo obráceně," řekl Frodl.