Dvougólový Košťálek: Při nájezdu jsem měl pálit už od modré

Jan Košťálek zachránil dvěma góly Spartu v úterní dohrávce 34. kola extraligy proti Mladé Boleslavi, když vždy odmazal těsné vedení hostů. Nezavršil pak sice hattrick v nájezdech, i tak se ale vyšvihl do čela jako nejlepší střelec soutěže mezi obránci. Čtyřiadvacetiletý pražský rodák dal v sezoně už jedenáct branek.

O statistikách si udržuje přehled, takže po dvou gólech tušil, že se posunul před Bradyho Austina. "Občas se tam kouknu, takže jsem věděl, že ztrácím jeden gól na Austina. Jsem za to samozřejmě rád, že mi to tam padá, ale nijak moc to neřeším. Snažím se to tam hlavně co nejvíc střílet, to je celé," prohlásil Košťálek v rozhovoru s novináři.

Košťálek se poprvé trefil v 17. minutě. "Dostal jsem tam puk na modrou čáru a už jsem nic jiného neřešil, jen jsem to vystřelil," popsal Košťálek. Následně po své první brance ale zmizel v kabině. "Jsem trochu pobouchanej, ale i to k hokeji patří. Není to nic hrozného, takže v pohodě," ujistil Košťálek.

Po dvou brankách v průběhu základní hrací doby měl příležitost dovršit hattrick v nájezdech, s tvrdou ranou z prostoru mezi kruhy ale Justina Peterse nezaskočil.

"Nejsem zrovna ten, který by šel vymíchat gólmana. Zkusil jsem prostě jen svou střelu, ale on už asi věděl, co budu dělat, alespoň podle pozice, kde stál. Může to tam spadnout, ale také nemusí. Tyhle střely nemají gólmani rádi z těch čárek. Možná jsem měl pálit už od modrý čáry, z níž mi to tam padá víc než z těch čárek," smál se Košťálek.

Připustil, že přemýšlel o hattricku. "Trochu jsem to v hlavě měl. Kluci mě tam hecovali, ať dám toho třetího. Člověk jede ten nájezd a snaží se hlavně dát gól, než aby myslel přímo na hattrick. Pravdou je, že se mi doteď ještě nepoštěstil," konstatoval Košťálek.

Pražané se i do třetice v této sezoně podělili s Mladou Boleslaví o body, potřetí ale také uzmuli druhý bod navíc. "S Boleslaví jsou to vždy těžké zápasy, ale zase jsme to vydřeli. Oni hrají hodně fyzický hokej, dobře bruslí, je to hodně i o tom, kolik vyhrajete soubojů, protože ten tým si pak vytvoří i víc šancí. Jsou to vydřené body a my jsme za ně moc rádi," uvedl Košťálek.

Jeho tým vydřel výhru i přesto, že byli hosté celkově o něco lepším týmem. A nestalo se tak ani zdaleka poprvé v sezoně. "Jsme rádi za to, že dokážeme vyhrát, i když se nám nedaří," řekl Košťálek po prvním zápase Sparty po sobotním utkání pod širým nebem v Drážďanech. "Open Air je hezký, je to show, ale zároveň zápas jako každý druhý, takže to pro nás nebyl návrat z Měsíce," dodal Košťálek.