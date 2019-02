Extraligu čeká dohrávka, Sparta doma opět přivítá Plzeň

Hokejisté Sparty mají v atraktivní pondělní dohrávce 16. extraligového kola proti Plzni příležitost přiblížit se pozicím, které zaručují přímý postup do play-off. Zatímco hostující Indiáni jsou třetí s pětibodovým mankem na druhý Třinec a budou usilovat o upevnění postavení mezi první čtyřkou, Pražanům nyní patří až devátá příčka. Když ale uspějí v základní době, poskočí na sedmé místo pouhé dva body za šestou Kometu Brno.

Náboj bitvě velkých soupeřů přidává fakt, že se oba celky střetly na stejném místě před týdnem. V neděli prohrávala Sparta v O2 areně před 15.578 diváky již 1:4, přesto nakonec vydřela alespoň bod a prohrála 4:5 až po samostatných nájezdech.

"Proti Plzni musíte hrát organizovaně a musíte mít dobrého brankáře. Tyhle prvky jsme v neděli měli, v nájezdech vždycky hraje roli štěstí. Každý bod je teď důležitý, obzvlášť proti asi nejlepšímu týmu současnosti, vezmete-li v potaz posledních devět zápasů, z nichž osm vyhráli," uvedl trenér Pražanů Uwe Krupp.

Plzeň hraje dlouhodobě výborně. Z předchozích 13 utkání ztratila Škoda jen dvě. Nebodovala v jediném, když na konci ledna nezvládla třetí třetinu na ledě vedoucího Liberce a prohrála 0:4. I nadále však Západočeši hledí na každý další zápas bez myšlenek na umístění v tabulce po základní části.

"Pořád koukám hlavně pod nás, dobře hrají poslední dobou Mladá Boleslav i Olomouc a dotírají na šestku. Pro mě je nejdůležitější, abychom podávali dobrý herní výkon, aby byly stoprocentní individuální výkony bez výkyvů a hluchých míst. Když tohle funguje, pak z toho jsou i dobré výsledky. Uvidíme, co z toho pak vzejde na konci té dlouhodobé fáze," řekl ČTK trenér Ladislav Čihák.

Na ledě Sparty očekává další lítou bitvu. "Lze to brát trochu jako odvetu, protože není moc tradiční, že se dva týmy potkají takhle brzy po sobě, ale každý zápas je jiný. Myslím, že Sparta se na nás připraví daleko lépe, než tomu bylo v předešlém utkání, kdy v první třetině podle mého až moc přehrávala. My na to musíme být nachystaní a hrát dobře s pukem. Po pauze je vždy trochu otázkou, jak do toho zase naskočíme," uvedl Čihák.

Do sestavy počítá s reprezentačními útočníky Janem Kovářem i Milanem Gulašem. "Jsem moc rád, že to všechno zafungovalo podle naší dohody a trenéři reprezentace brali v potaz náš program, v němž nás teď čekají čtyři zápasy v sedmi dnech. Kluci v sobotu dorazili, v neděli ode mě dostali volno, v pondělí půjdou normálně do zápasu," nastínil Čihák.