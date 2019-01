Hattrick? Slavit ho nebudu, důležité jsou body, řekl Tybor

Svůj životní střelecký zápis si v neděli proti Karlovým Varům užil vítkovický hokejista Radoslav Tybor. Devětadvacetiletý slovenský útočník se na vítězství 4:1 podílel třemi trefami a zaznamenal svůj první seniorský hattrick.

Trenčínskému rodákovi na něj navíc stačilo jen 18 minut. Po jeho brankách Vítkovice mezi 16. a 34. minutou utekly soupeři na 4:0. "Je to pěkný pocit dát hattrick už v půlce zápasu. Ale jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu. Po tom těžkém víkendu máme šest důležitých bodů," řekl novinářům Tybor.

Vítkovice do zápasu šly zhruba dvacet hodin po vítězném derby s Třincem, ale problém se silami neměly. "Nevnímali jsme to tak. V play-off se takhle hraje normálně, takže jsme si to mohli zase vyzkoušet. Já osobně mám raději, když jdou zápasy po sobě. To mi více sedí. Teď máme dost času na oddych a můžeme se připravit na pátek a na Brno," uvedl Tybor.

Tyborův střelecký účet mohl mít i víc než tři položky. Minimálně další dvě gólové šance ale forvard Ostravanů nezužitkoval. "Jsem rád i za ty tři góly, i když šancí bylo více. Teď jsem ho dal já, příště to může být někdo jiný. Důležitější je šest bodů za víkend," usmál se Tybor.

Bylo mu jasné, že ho nemine tučnější poplatek do klubové kasy. "Nějaká sazba je za hattrick vypsána, ani nevím kolik. Oslava ale žádná nebude. Blíží se konec sezony, potřebujeme odehrát závěr sezony každý zápas naplno a udržet se v tabulce nahoře."

Vítkovice jsou v novém roce při chuti. Doma vyhrály už šestkrát v řadě a znovu doskočily čelo tabulky, i když kvůli Davis Cupu a Fed Cupu mají o několik předehraných zápasů více než soupeři. "Pohoda v týmu je, když se vyhrává. Zatím nám to teď doma šlape. Věřím, že to tak bude pokračovat," podotkl Tybor.

Podle něj přes opticky jasnou výhru nebyl výkon Vítkovic bez chyb. "My jsme udělali hodně chyb v obraně, to si určitě rozebereme s trenéry, ale Ďolík (Daniel Dolejš) zachytal výborně. Mockrát nás podržel. Během zápasu měly Vary dost šancí," dodal Tybor, který se s patnácti góly vyhoupl na vrchol tabulky vítkovických střelců.