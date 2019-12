Hlavně nedostat desítku, doufal bývalý gólman Třince

Hokejový brankář Pavel Kantor slavil v Třinci na jaře zisk mistrovského titulu, ale při návratu do známého prostředí musel s Pardubicemi strávit debakl 0:7. Osmadvacetiletý gólman inkasoval třikrát už v úvodní třetině a Východočeši klesli po prohře na poslední místo extraligové tabulky.

"Předchozí dva zápasy jsme nehráli vůbec špatně. V Liberci jsme před koncem vedli a porazili jsme Plzeň. Hráli jsme s nimi vyrovnaně. Třinec na nás vlítnul a my jsme neměli absolutně žádnou protihru. Bylo to jednoznačné od první třetiny a po ní jsme si řekli, že se musíme rapidně zlepšit, ať nedostaneme desítku. Nakonec z toho byla sedmička, takže možná aspoň jedna pozitivní věc," prohlásil Kantor.

Pardubice inkasovaly zbývající čtyři góly v rozmezí 43. až 55. minuty. "Od první třetiny se všechno odvíjelo. Pak už jsme byli takoví odevzdaní, tu třetí třetinu kór. Začalo nám to padat a kluci už dělali věci, jaké by normálně nedělali. A skončilo to, jak to skončilo. Musíme na to rychle zapomenout," podotkl.

Východočeši toho moc nevymysleli ani v útoku, vyslali jen jedenáct střel. "Je pravda, že v zápase jsme neměli ani jednu pořádnou šanci, snad jen nějaké náznaky a pološance. Těžko říct, čím to. Samozřejmě psychika hrála svou roli, moc zápasů jsme za poslední dobu nevyhráli," dodal.

Kantor působil minulou sezonu v Třinci na pozici dvojky, poté zamířil za hokejem do Sheffieldu. Po třech odchytaných zápasech se z Velké Británie přesunul do Pardubic. Zatímco na jaře vyhrál titul, teď ho čeká boj o záchranu. "Beru to s nadhledem. Kluby se mění. Jednu sezonu hraješ o medaili, o pohár. Teď jsem se vracel ze zahraničí, že zkusím klukům v Pardubicích trochu pomoci a máme opačné starosti. Bohužel, nedá se nic dělat," řekl.

Aron Chmielewski překonal svého bývalého spoluhráče dvakrát. "Bylo mi ho líto, je to výborný gólman, tady chytal skvěle. Když šel Šimi (Šimon Hrubec) z brány, Kanty vždycky podržel. Je to těžké. Je teď v týmu, který se trápí, ale věřím, že to taky nějak zvládnou. Je to sport, někdo vyhrává, někdo prohrává," prohlásil Chmielewski.

Podle polského útočníka rozhodla v utkání koncentrace. "Proti takovému týmu, který se trošku trápí, je těžké nastupovat. Hráli jsme ale výborně zezadu a vepředu nám to padalo. Od beků po útočníky jsme zápas zvládli skvěle, Kvačis (gólman Kváča) taky vytáhl výborné zákroky," pokračoval.

Chmielewski přiznal, že Třinec měl v hlavách sérii tří proher a také předchozí domácí utkání, ve kterém ztratil vedení 3:0 a prohrál. "I 0:3 je hratelné, to po zápase se Zlínem víme. Chtěli jsme dát čtvrtý gól, a když padl, byl zápas zlomený a myslím si, že to věděly i Pardubice. Šli jsme do zápasu s důvěrou, že zlomíme i sérii proher. Makali jsme, bylo vidět srdce. To byl Třinec, který chceme vidět my i diváci," uzavřel Chmielewski.