Hokejisté Sparty měli první trénink, Krupp přivítal nováčky

První trénink na ledové ploše za sebou mají hokejisté pražské Sparty. Na ledě se objevilo mnoho nových tváří včetně německého trenéra Uweho Kruppa. Cíl pro sezonu je jasný. Začít znovu hrát dobrý hokej a vyhrávat. V rámci přípravy na nový ročník odehrají Sparťané deset zápasů.

"Byl to dobrý trénink, hodně intenzivní. A s hráči je skvělá komunikace. Bude samozřejmě trvat pár týdnů, než se do toho dostaneme úplně naplno, ale líbilo se mi, co jsem viděl. Samozřejmě se budeme snažit být lepší a lepší," prohlásil optimisticky trenér Krupp po konci tréninku.

Příprava na novou sezonu začala tradičně už na suchu, kde celý tým odvedl dobrou práci. "Franta (Ptáček) jakožto kondiční kouč s nimi skvěle pracoval. Kluci sice občas trochu brblali kvůli těm letním tréninkům, ale to je dobrá známka toho, že byly náročné," uvedl s úsměvem.

Zpět do týmu se vrátil Jan Košťálek, který je zatím posledním oznámeným příchodem. "Jsme rádi, že ho tu máme zpátky. Za poslední roky hokejově vyrostl a my věříme, že pro nás bude velmi dobrou posilou," doufají ve Spartě.

Klub prošel další výraznou proměnou. Odešli například obránci Švrček a Nedomlel, které nahradil právě Košťálek nebo Kanaďan Delisle. "Jestli už je kádr kompletní? Je to vždy nějaký proces. Ti, co byli dnes na ledě, odvedli dobrou práci. Půjdeme ale týden za týdnem, zanedlouho nám do toho začnou přípravné zápasy a my si budeme vše pečlivě vyhodnocovat," rozebral situaci v týmu Krupp.

Předsezonní cíl má bývalý trenér německé reprezentace jasný. "Je třeba najít cestu, jak vyhrávat, ale zároveň bychom rádi hráli dobrý hokej. Takový, který bude pro ostatní nepříjemný. Musíme dobře bruslit a dobře bránit. Ale jako celý tým, není to úkol jen pro gólmany a obránce. Musíme fungovat jako jeden tým, každý za tím jít v tomto duchu a bude to v pořádku," prozradil ambice, které nebude snadné s novým týmem ihned realizovat.

Přípravná utkání odstartují za dva týdny. Nejprve se Sparta utká s nováčkem extraligy Karlovými Vary a dále absolvuje tři turnaje. Do ostrého začátku je tak stále spoustu času na seznámení a sehrání.