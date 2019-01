Hořká premiéra. Byla tam trochu nervozita, přiznal Vrána

Útočník Petr Vrána nebude na svůj první start v třineckém dresu vzpomínat v dobrém. Oceláři při jeho premiéře podlehli Mladé Boleslavi 2:5, utrpěli nejvyšší domácí porážku v sezoně a přišli o vedení v soutěži.

"Teď bezprostředně po zápase je těžké hodnotit, proč nám utkání nevyšlo. Člověk to vidí ze střídačky nějak, pak se podívá na video a vše je trochu jinak. Ty góly jsme ale Boleslavi darovali, nebyly moc vydřené. Vlastními chybami jsme se připravili o možnost vyhrát," uvedl Vrána v rozhovoru s novináři.

Zkušený útočník byl do Třince vyměněn před třemi dny ze Sparty a nečeká, že by měl mít problém do nového týmu zapadnout. "Je to pořád hokej," podotkl. "Nějaké rozdíly samozřejmě jsou, ale je to vždycky o práci a nasazení. Bohužel dnes to z naší strany asi nebylo úplně to, co by mělo být. Boleslavi jsme zápas zjednodušili," pokračoval.

Třiatřicetiletý útočník přiznal, že ho před utkáním postihla i nervozita. "Nějaká byla, to si nebudeme nalhávat. Je to nové prostředí, noví spoluhráči. Snažil jsem se udělat dobrou práci, bohužel to nebylo podle našich představ," konstatoval.

Vrána nastupoval ve středu druhého útoku s Martinem Růžičkou a Vladimírem Draveckým a důvěru dostal ve všech herních situacích. "Až včera jsme takhle trénovali, dopředu jsme se o tom s Vencou (trenérem Varaďou) nebavili. Čas moc nebyl, abychom se sehráli, ale to by nemělo vadit. Martin i Vlado jsou zkušení borci. Doufám, že si to za pár tréninků a zápasů sedne a že komunikace a souhra bude lepší," dodal.

Třinec v utkání s Mladou Boleslaví dobře začal, ale svůj nápor nezúročil. "Byly tam střely, pár šancí. Nějakou dorážku jsme tam měli dostat. Pak mohl zápas vypadat jinak," litoval Vrána.

Místo toho Oceláři na přelomu první a druhé třetiny dvakrát inkasovali pár sekund poté, kdy nevyužili přesilovou hru. "To by se nám nemělo stávat. Možná vlastní nedbalostí, trošičku chybama jsme po tom začátku dostali Boleslav do hry. Mají skvělý tým, teď hrají výborně a šance využili," řekl Vrána.

Třinec snížil ve 36. minutě, ale Mladá Boleslav dvěma góly na přelomu druhé a třetí třetiny odskočila. "Stav 1:4 je dost, ale nikdy nevíte. Stačí dát jeden dva rychlé góly po sobě jako Boleslav a zápas se může dostat do jiného tempa, může nastat zvrat. Bohužel, dnes nasazení nebylo úplně na to, abychom zápas získali," uznal Vrána.