Je srovnáno! Hradec vyhrál v Liberci gólem v poslední minutě

Hradec Králové zvítězil v šestém čtvrtfinále play-off extraligy na ledě Liberce 2:1 a v sérii vyrovnal na 3:3. V čase 59:28 rozhodl při přesilovce úspěšnou tečí útočník Radek Smoleňák. Rozhodující sedmé utkání se odehraje v pondělí na královéhradeckém ledě od 17:20.

"Jsme zklamaní, měli jsme mečbol a bohužel jsme ho nedokázali využít. Musíme se sebrat a jít do sedmého zápasu s hlavami nahoře. Je to hodně nepříjemné prohrát gólem z přesilovky půl minuty před koncem. Dostali jsme z přesilovky oba góly, musíme se s chladnou hlavou podívat na video a rozebrat si to," prohlásil domácí útočník Tomáš Filippi.

Netradiční začátek duelu už v 11 hodin se nijak nepodepsal na návštěvnosti a domácí hráče hnala za dovršením postupu vyprodaná aréna. Jenže hosté, do jejichž branky se po Pavelkově jednozápasovém intermezzu vrátil Rybár, dávali velmi koncentrovaným výkonem od začátku najevo, že na dovolenou se jim ještě nechce.

Z oboustranně opatrného průběhu úvodního dějství vybočily prakticky jen tři okamžiky. V první přesilovce zápasu po Dragounově faulu pozlobila Rybára v šesté minutě Pyrochtova tečovaná rána. Ve 13. minutě nabil Bakoš mezi kruhy Redenbachovi, kterého ale Rybár vychytal. A v posledních vteřinách před přestávkou se neujala ani Cibulskisova bomba.

Dění ve druhé třetině rozproudila už po 75 vteřinách od návratu hokejistů na led úvodní trefa Mountfieldu, o kterou se postaral Červený. V početní výhodě při vyloučení Filippiho míchal pukem při hledání spoluhráče, jemuž by adresoval nahrávku, tak dlouho, až zkusil sám vypálit a trefil se parádně pod horní tyč.

Východočeši tak na šestý pokus skórovali v sérii jako první a záhy mohli vedení zvýraznit, Šmídův faul kolenem ale nepotrestali. A iniciativu začali přebírat domácí. Bakoš však na Rybára nevyzrál, sílící tlak Severočechů pak přibrzdil hostující kouč Sýkora oddechovým časem a proti Rybárovi neuspěl ani Ordoš.

Bulířova trefa nestačila, Liberec v závěru srazil na kolena Smoleňák

Ve 33. minutě vystřelil při kontru hostů Bednář, Will puk vyrazil betonem a měl velké štěstí, že dojíždějící Džerinš ho už přejel. Vzápětí Vydarený napálil hned po buly tyč a od Willova těla zamířil kotouč mimo branku.

Na začátku třetího dějství odčinil Filippi svůj podíl na inkasovaném gólu. Na kruhu pro vhazování se opřel do puku a ten po lehké teči clonícího Bulíře skončil za Rybárem. "Hned jsem věděl, že to 'Bulda' tečoval, protože moje střela šla úplně mimo branku," popsal Filippi.

V 50. minutě přimáčkli domácí Mountfield před Rybára po Kukumbergově faulu a měli dvě obrovské příležitosti. Filippi se už chystal z úhlu zakončit do prázdné branky, jenže v klíčové chvíli mu puk sklouzl z čepele, vzápětí vypálil zblízka Bulíř, ale Rybár stihl zakročit.

Když už se zdálo, že zápas přes několik dalších příležitostí spěje do prodloužení, v čase 59:13 byl vyloučen za hákování domácí kapitán Ševc. "Ruda Červený vybojoval přesilovku pro svůj tým, stejně jako to bylo v posledním zápase doma, kdy jsme také hráli na konci oslabení. Ale tam jsme ho ubránili, teď minutu před koncem bohužel ne. Víc bych to nechtěl komentovat," naznačil kouč poražených Filip Pešán, co si o trestu myslí.

V přesilovce Bednář nabil Koukalovi a jeho ránu z první usměrnil 32 vteřin před koncem za Willova záda Smoleňák. Liberec to ještě zkusil bez brankáře a měl dvě šance na vyrovnání, hosté však už odolali.