Jedeme do Pardubic ukončit sérii, nabádá své svěřence Varaďa

Hokejisté Pardubic budou v pátečním šestém utkání čtvrtfinálové série play off extraligy čelit mečbolu Třince a tím zároveň i konci povedené sezony. Favorizované Oceláře chtějí ještě potrápit a vrátit sérii zpět do Třince, aby se v neděli v rozhodující sedmé bitvě mohli sami ucházet o místo v semifinále.

Dynamo v pátém utkání dlouho drželo naději na třetí výhru v sérii za sebou, ale v 55. minutě inkasovalo rozhodující trefu z hole Tomáše Marcinka. "Musíme se vrátit k tomu, co nás zdobilo doma. Je to boj, je to play off, my nic nevzdáváme. Budeme mít doma za zády silné publikum a musíme udělat všechno pro to, abychom se ještě jednou vrátili do Třince," uvedl pardubický kouč Miloš Holaň.

Východočeši mocně touží po obratu, aby ještě neskončila sezona, která je v jejich podání nad očekávání. "Víme, jak k tomu přistoupit, abychom to zvládli. Víme, že pokud sérii chceme vyhrát, aspoň jednou musíme vyhrát v Třinci. K tomu potřebujeme nejdřív vyrovnat, pak je šance na úspěch. Víme, jak na Třinec hrát. A víme, co nás dovedlo doma k vítězství. Právě tak musíme začít. Prohráváme 2:3, ale jsou zapotřebí čtyři výhry a není důvod k panice. U nás to bude zase jiný zápas," prohlásil útočník Tomáš Svoboda.

Prvním, kdo dobude pevnost soupeře, ale chtějí být Třinečtí. "Jedeme do Pardubic ukončit sérii. Pokud se nám to nepodaří v šestém utkání, ukončíme to potom u nás v Třinci. Věřím tomu, že náš výkon bude v pátek obdobný jako v pátém utkání doma, kdy jsem skutečně nepochyboval o tom, že vyhrajeme," uvedl třinecký trenér Václav Varaďa.

"Nikdo nečekal, že je sfoukneme 4:0. To si mohl říci jedině blázen, když Pardubice měly ve druhé polovině soutěže více bodů než Třinec. Do zápasu jsme šli, že to urveme, že jiná cesta není. Nevěřím, že nás teď Pardubice dvakrát po sobě porazí. Nikdo z nás si nepřipouští, že by měl být konec sezony," ujistil útočník Vladimír Svačina.

"Snad navážeme na ten poslední zápas a zase proměníme i nějakou přesilovku, které jsme neproměňovali předtím v Pardubicích," přál si Marcinko. "Celá kabina se teď těší do Pardubic a věřím, že to tam ukončíme. Musíme hrát stejně jako ve středu," doplnil Svačina.

Otazník visí nad startem kanonýra Martina Růžičky, který kvůli zranění nedohrál páté utkání.