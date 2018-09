Konrád měl pochopení pro špatnou rozehrávku Hamerlíka

Hokejistům Olomouce pomohl v Třinci k obratu z 0:2 na konečných 3:2 chybnou rozehrávkou domácí gólman Peter Hamerlík. Puk zachytil za brankou Jan Knotek a po jeho přihrávce trefil opuštěnou klec Jan Káňa, čímž vyrovnal skóre.

"Puk se mi odrazil od mantinelu o kus dál, než jsem předpokládal. Chtěl jsem nahrát bekovi, ale jejich hráč můj úmysl přečetl. Je to samozřejmě moje chyba, tam není co rozebírat. Mrzí mě to," litoval Hamerlík. "Zápas to trochu ovlivnilo, běžela poslední minuta druhé třetiny. Ale pokud jde o mě, nerozhodilo mě to. Cítil jsem se dobře celý zápas," pokračoval.

Pro třineckého brankáře měl pochopení jeho protějšek Branislav Konrád. "Takové góly padají, každý rok jich několik dostanu i já. To není o tom, že chybu udělal Peter, to se stává, dával to naslepo. Stejně jsem s obránci domluvený i u nás. Ale celou situaci hlavně dobře přečetl náš hráč, který jim byl za zády. Mrzí mě to za Petera, na druhé straně jsem rád, že to vedlo ke třem bodům," komentoval důležitý moment olomoucký gólman.

Třinec po prohře ve Zlíně začal aktivně, už ve čtrnácté minutě vedl o dvě branky. Hosty nakopl první gól, který také vstřelili se štěstím. Nahození Petra Koloucha si srazil do branky Jakub Matyáš. "I když prohrávali, hráli dobře. Od začátku se dobře pohybovali, měli šance. Zápas byl celkem vyrovnaný a přiklonilo se k nim štěstí. Respektive nějaké chyby jsme udělali a doplatili na ně," zhodnotil utkání Hamerlík.

Konrád označil výkon Olomouce od prostřední části slovem "super". "Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Chtěli jsme do něho vstoupit bez respektu, hrát více z obrany, ale to se nám nepodařilo. Ještě domácí dvakrát trefili za stavu 0:0 tyčku. Už na konci první třetiny jsme ale měli šance a říkal jsem si, že když co nejdříve snížíme, mohli by trochu znervóznět, protože první zápas prohráli. A to se nám podařilo," řekl Konrád.

Konrádovi se v Třinci tradičně daří, i minulou sezonu zde Olomouc dovedl v obou zápasech k výhrám. "Říkal jsem před zápasem, že jsem tady ještě neprohrál. Určitě jsou zimáky, kde se vám chytá lépe, a potom to je horší jako třeba v Plzni," rozesmál se olomoucký gólman. "V Třinci je menší hřiště, to nám možná sedí. Ale příště to může přijít a prohrajeme tu. Nijak to neřeším," dodal.

Třinec tak ani ve druhém kole extraligového ročníku nebodoval. "Je to začátek sezony, všichni mají síly, rozdíly ještě nejsou velké," vysvětlil Hamerlík. Těžkou hlavu si nedělal ani z bilance s Olomoucí. "Obavy z nich nemáme. Dobře bruslí, hrají jednoduše, zblokují strašně moc střel. To dnes potvrdili. Hrají urputný hokej, a když je to s nimi o gól, tak je to pro nás velmi těžké. Ale to není nic nového. Na tomhle mají postavený hokej a funguje jim to," uzavřel.