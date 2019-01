Liberec se může vrátit do čela. Pomůžou Spartě nové posily?

Hokejisté Liberce si mohou během pátečního 34. kola vzít zpátky vedení v extraligové tabulce. Protože první Třinec hraje zápas až v sobotu na ledě Vítkovic, Bílým Tygrům stačí proti Olomouci k návratu do čela jakýkoliv bodový zisk. Hradec Králové, který ztrácí na vedoucí duo tři body, se představí v Litvínově.

Liberec je po pěti výhrách v řadě za Třincem jen vinou horšího skóre. Severočeši vyhráli celkem osm zápasů z posledních devíti a nehodlají polevit. "Špička je docela narvaná a po každém kole a každém zápase může být nahoře úplně někdo jiný. Potřebujeme dál sbírat každý bod a snažit se jich posbírat co nejvíc," řekl útočník Radan Lenc.

Olomouc zná recept na Bílé Tygry. Hanáci totiž z posledních šesti vzájemných duelů pětkrát brali body, přičemž všechny tři domácí zápasy vyhráli. Na sever Čech míří bez nemocného gólmana Konráda i bez zraněných Káni s Nahodilem. Utkání patrně zmeškají i rekonvalescenti Irgl s Vyrůbalíkem, kteří už ale trénují na ledě.

"Víme, že narazíme na špičkový extraligový tým. K těm ale patří i Kometa a na jejím ledě jsme odehráli dobré utkání. Máme tedy na čem stavět," řekl kouč Zdeněk Moták a připomněl tak poslední vystoupení mužstva na ledě obhájce titulu, jež Olomoučtí ztratili až v nájezdech.

Zvedne se Litvínov?

Litvínov po úspěšnějším období poslední dva zápasy prohrál shodně 1:4 a je až desátý. "Není možné, abychom nebruslili. To myslím je největší chyba, kterou momentálně děláme. Naši klíčoví hráči nejsou v pohybu, snaží se situace řešit pouze přihrávkami. To ale není možné. Hokej, který se hraje po celém světě, je založený na bruslení," uvedl pro klubový web předseda představenstva a generální ředitel Jiří Šlégr.

Podobně jako Liberec poslední dobou minimálně ztrácejí i hokejisté Hradce Králové. I proto jsou na dosah vedoucí dvojici. "Bude to asi trošku odlišné utkání v porovnání s těmi posledními. V nich jsme hráli proti soupeřům, co jsou rychlí a hrají rychlý hokej. Litvínov bude k tomu ještě urputný a bude to stát určitě hodně sil. Musíme se držet naší hry, v té urputnosti se domácím vyrovnat a mít velký tlak do brány," řekl asistent trenéra Petr Svoboda.

Plzeň potřebuje zapomenout na nepovedené vykročení do semifinálové série Ligy mistrů. Na ledě švédské Frölundy podlehla 3:6. Před úterní odvetou ji ještě čeká doma Mladá Boleslav a vyrazí do Olomouce.

Mladá Boleslav se zlepšila v obranné fázi. Po porážce 1:4 v Liberci uspěli doma Středočeši proti Pardubicím 1:0 a udrželi druhé čisté konto za uplynulé čtyři zápasy. "Zlepšujeme se směrem dozadu, jen nesmíme dělat tolik chyb, o nichž hokej je. Vždy tam nějaké budou, ale základem je, abychom neopakovali pořád ty stejné," řekl bek David Němeček.

Kometa opět doma, Sparta poprvé s posilami

Kometa odehraje čtvrté utkání z pěti v sérii na domácím ledě. "Bodově by to mohlo být lepší. Výkonnostně střídáme lepší momenty s horšími. Těch výpadků se musíme vyvarovat a být trpěliví," bilancoval kouč Kamil Pokorný, jehož tým čekají v pátek Karlovy Vary.

"Hrají pospolu, kolektivně a to je pak jedno, zda je to v extralize či první lize. Znají hru, znají systém. Teď ale mají trochu hluché období a my se budeme snažit jim to prodloužit," podotkl Pokorný. Nejistý je start zraněného Martina Erata, na marodce je také účastník MS juniorů Plášek.

Energii povzbudil bod z posledního vystoupení proti Liberci. "Pro nás je velmi pozitivní. A ještě pozitivnějším byl výkon, který naši hráči předvedli," ocenil výkon týmu asistent trenéra Tomáš Mariška.

Sparta představí v důležitém duelu na hraně první desítky novou posilu útočníka Kevina Klímu. Na hostování navíc přišel zkušený gólman Sedláček. Deváté Pražany dělí od jedenáctého Zlína jen tři body.

Zlín naposledy vyhrál na konci prosince, od té doby zaznamenal čtyři porážky za sebou. Na Spartu se chystá už s navrátilcem Kašíkem v brance. "Bude chytat, věřím, že to nezapomněl. Mužstvu může pomoci," věří trenér Robert Svoboda. Na marodce je stále bek Gazda, ale Zlín více trápí bilance osmi porážek z devíti zápasů. "Budu se opakovat, nehrajeme zase tak špatně, ale špatná je koncovka a tím pádem i výsledky," dodal Svoboda.

V Pardubicích dojde na souboj ze dna tabulky. Dynamo, které je čtyřikrát za sebou bez bodu, přivítá Chomutov. Ztrácí na něj osm bodů. "Chomutov se herně i výsledkově zvedá, vyhrál tři z posledních čtyř utkání, navíc v nich obdržel pouze osm branek. My ale chceme uspět a vyhrát, k tomu povede pouze tvrdá práce po celých 60 minut," řekl kouč Ladislav Lubina.