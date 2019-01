Litvínov uplatnil opci na brankáře Januse a útočníka Válka

Slovenský hokejový brankář Jaroslav Janus a útočník Lukáš Válek budou i v příští sezoně hrát v extraligovém Litvínově. Vedení Vervy na oba uplatnilo opci a chce s nimi jednat o prodloužení smluv na delší období. Klub o tom informoval na svém webu.

Devětadvacetiletý Janus se do Litvínova vrátil před touto sezonou poté, co předloni odešel do Slovanu Bratislava, kde ale nedostal šanci chytat a následně od listopadu zamířil do Liberce. Předtím v Litvínově působil ročnících 2015/16 a 2016/17.

V této sezoně odchytal účastník tří mistrovství světa 30 utkání s průměrem 2,23 branky na zápas a s úspěšností zákroků 92,34 procenta. Dvakrát udržel čisté konto. Bývalý hráč pražské Sparty má na kontě v české extralize celkem 132 utkání s průměrem 2,42 gólu na zápas, úspěšností 91,57 procenta a devětkrát vychytal nulu.

Čtyřiadvacetiletý Válek prožívá nejlepší sezonu v kariéře, v 21 duelech za Litvínov si připsal 13 bodů za 11 branek a dvě asistence. Nastoupil také v 15 zápasech za prvoligové Litoměřice a zaznamenal devět bodů za pět branek a čtyři přihrávky. Odchovanec Litvínova v extralize dohromady nasbíral ve 160 utkáních 34 bodů za 24 gólů a deset asistencí.