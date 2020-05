Nastává proces změny, varuje Országh. Chce zpět do play-off

Nový trenér extraligových hokejistů Litvínova Vladimír Országh věří, že se mu na střídačce severočeského klubu bude dařit a Verva se bude pohybovat v jiných částech tabulky než v předešlých sezonách. V posledním ročníku si Litvínov setrvání mezi elitou zajistil až výhrou v posledním zápase základní části nad Kladnem.

"Je to výzva. Poslední roky asi výsledkově nevyšly, ale my se díváme dopředu. My jako realizační tým společně s hráči uděláme všechno pro to, aby se sem vrátilo play-off. Bude to na nás, jak budeme spolupracovat," uvedl Országh v rozhovoru pro klubový web.

Dvaačtyřicetiletý bývalý vynikající útočník trénuje od roku 2010 a úspěchy sbíral v Banské Bystrici, s kterou získal v letech 2017 a 2018 titul ve slovenské lize. V ročníku 2018/19 vedl v KHL Slovan Bratislava. Působil také jako asistent trenéra u slovenské reprezentace. "Těšil jsem se, jdu do kvalitní ligy, která má jméno. Klub má obrovskou historii, Litvínov je hokejové město," řekl Országh.

Mistr světa z roku 2002, který odehrál téměř 300 utkání v NHL, si dobře uvědomuje, že Litvínovu se v posledních sezonách příliš nedařilo. "V týmu musíme zvýšit konkurenci. Uvidíme, jak se kádr vyskládá, jestli se liga uzavře, nebo ne. V první řadě je ale tvrdá práce. Nikdo netvrdí, že sem přijdeme a všechno vytrhneme. Ale my jako realizační tým a hráči budeme tvrdě pracovat," podotkl Országh.

Nástupce Vladimíra Kýhose ale neměl přímý vliv na některé změny v kádru. Severočeši jeho příchod ohlásili v polovině dubna, kdy už o nich bylo fakticky rozhodnuto. "Někteří hráči tady byli podepsaní, někoho bychom chtěli přivést. Chci, aby to kluci brali profesionálně, nejen na ledě, ale i mimo led. Určitě nechci přijít s nějakými velkými prohlášeními, co tady budeme všechno dělat. Je to určitý proces, který bude probíhat. Přestavba není jednoduchá, chvíli to trvá," uvedl rodák z Banské Bystrice.

Základem dobrých vztahů je podle něj dobrá komunikace. Svěřence bere jako partnery. "Jsou daná určitá pravidla, která se musí dodržovat. Ale jsem otevřený, nemám problém se s nikým pobavit," řekl Országh, jehož asistentem bude zkušený Václav Sýkora. "Myslím, že spolu budeme fungovat dobře. Na hodně věcí máme společný názor, ale když budeme mít na něco jiný názor, tak to bude jedině dobře. Budeme o tom komunikovat, diskutovat a najdeme správné řešení," uvedl.

Litvínov vstoupí do příští sezony s kompletně změněným vedením i novým realizačním týmem, ve kterém z trenérů zůstal jen Zdeněk Orct, jenž se stará o brankáře. Podle Országha je to výhoda. "Každý začíná s čistým stolem a je na něm, jak se projeví. Možná někomu v minulosti neseděl trenér nebo systém, to já nevím. Pro nás je velká výhoda, že tady nemáme žádné vazby, všichni jsme přišli odjinud," dodal.