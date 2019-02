Navrátilec Moravčík nastoupí proti Brnu. Jak vzpomíná na zámoří?

Hokejový obránce Michal Moravčík po návratu ze zámoří dnes dopoledne poprvé trénoval s Plzní a těší se na obnovenou premiéru v dresu Indiánů v pátečním extraligovém utkání proti mistrovské Kometě. Bude vyšperkované tím, že západočeský klub v něm bude slavit 90. výročí založení.

"Upřímně jsem to ani nevěděl. Dozvěděl jsem se to, když se mě kustodi ptali, jak velký dres chci na zápas. Je to určitě super. Snad to bude vítězná a povedená premiéra a 90 let řádně oslavíme, ať na ledě, tak i v hledišti s fanoušky," řekl Moravčík novinářům.

Těší se, přestože se po prvním tréninku s týmem ještě necítil ideálně. "Nebylo to zrovna lehké. Já jsem byl na ledě vlastně naposledy minulý pátek a týden jsem de facto netrénoval. Do toho ještě přelet. Jako bych neměl nohy," popsal.

Start ve středečním duelu v Liberci po ranním příletu byl podle něj nereálný. "Kluci už na mě naléhali, abych šel hrát, ale já se musím přiznat, že jsem v půl sedmé zalehl do postele a ani nevím, jak jsem usnul. Zápas bych asi nezvládnul. Výsledek jsme slyšel jen ráno v rádiu," prohlásil.

S Montrealem uzavřel jako nedraftovaný volný hráč na konci května minulého roku dvouletý dvoucestný kontrakt. Dostal podpisový bonus 92.500 dolarů, v případě pobytu v prvním týmu by bral 832.500 dolarů a na farmě měl 70.000 dolarů ročně. V dresu Canadiens dostal šanci jen ve dvou utkáních v přípravě a pak se přesunul na farmu do Lavalu do AHL.

"Začalo to dobře a skončilo to, jak to skončilo. Stala se tam spousta věcí. Když se nám začalo dařit a já jsem se do toho dostával, tak přišlo lehčí zranění," popisoval začátky v zámoří Moravčík, který následně putoval do ECHL na čtyři zápasy.

"Po rozehrání v nižší lize si mě vytáhli zpátky a už to nebylo ono. Přišli hráči z NHL, tým se trošku ustálil a já už jsem si nevybojoval místo zpátky v sestavě. Snažil jsem se všechny tréninky odmakat naplno, ale bohužel to nevyšlo," uvedl Moravčík.

Zámořskou zkušenost bere jako pozitivum. "Člověk se na ledě i mimo něj naučí spoustu věcí. Život tam probíhá jinak, je to jiná mentalita a jiný svět. Věřím, že mi to dalo do života jen pozitivní věci," prohlásil čtyřiadvacetiletý bek.

"Zklamání převládalo chvíli, člověk se pak už s tím smířil. Poslední zápasy už jsem jen stál na tribuně a koukal jsem na to seshora a člověk má čas si utřídit myšlenky. Ze začátku byl jeden zápas dobrý, druhý se nepovedl. Bylo mi vyčítáno, že mám takovou nekonzistentní hru. Pak se to myslím stabilizovalo, ke konci už to bylo lepší, ale bylo daleko do sestavy a moc příležitostí nebylo," uvedl.

Atmosféru v Montrealu prožil jen jako divák. "Byl jsem se tam podívat na NHL a atmosféra tam člověka nabije, projde to člověkem a cítí to. Je to něco neuvěřitelného. Jsem rád, že jsem se tam mohl dostat na nějaký zápas, bylo to hrozně super a já jsem si to užil. Škoda, že ne na ledě. Ale i na té tribuně to člověka dostane, jak to lidi prožívají okolo," popsal.

Nijak ale nelituje, že se do Severní Ameriky vydal. "Rozhodně bych se nerozhodl jinak, protože ta příležitost by už nikdy nemusela přijít," uvedl Moravčík. Působil v týmu s bekem Davidem Skleničkou, s kterým hrál v Plzni, společně se dostali na mistrovství světa v Dánsku a ve stejný den uzavřeli i stejný kontrakt s Montrealem.

"Byli jsme spolu na tripech na pokoji, mohli jsme prohodit nějaké to české slovíčko, což je vždycky super. Chcete si ale povídat i s ostatními, naučit se jazyk a být součástí týmu. Kluci si dělali srandu, že Davidovi odcházím a bude si muset najít doučovatelku," podotkl Moravčík.

Byl i v kontaktu s útočníkem Janem Kovářem, který se vrátil do Plzně v prosinci a předtím marně bojoval o NHL v New York Islanders a Bostonu. "S Honzou jsme si psali. Je to škoda, ale tak to tam prostě chodí. Občas se těm rozhodnutím, za jaké peníze podepíšou hráče, můžeme jen divit," doplnil Moravčík.

Věří, že v Plzni do týmu rychle zapadne. "Musím říct, že trenéři se se mnou zatím víceméně nebavili. Jen Jirka Hanzlík mi po tréninku říkal, že se systém moc nezměnil. Snad do toho naskočím a budu platný článek," doufal Moravčík.

Jiné nabídky při odchodu ze zámoří neprozradil. "To je otázka spíše pro mého agenta. Já jsem se rozhodl pro Plzeň a jsem za to rád. Plzeň mě vychovala pro dospělý hokej, vděčím jí za moc a teď jí to doufám trošku i splatím," řekl Moravčík.

Moravčík zatím nepřemýšlí nad návratem do národního týmu či startem na mistrovství světa v Bratislavě. "Je to hrozně daleko, musím se rozkoukat na zítra a doufám, že pomůžu klukům. Nechci být jen páté kolo u vozu. Uvidíme, snad to bude ku prospěchu," dodal k návratu.