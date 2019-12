Opora Komety trénuje a vyhlíží návrat, Plzeň si pojistila mladíky

Do extraligového týmu Komety Brno se vrátil její elitní střelec Peter Mueller, který se zranil v polovině října v zápase v Olomouci a s ramenem se léčil doma v USA. Jednatřicetiletý hokejista je nyní zpět v Brně, naplno trénuje s mužstvem a je připraven naskočit do soutěže. Teoreticky by mohl hrát už v pátek v Plzni, ale nechce nic uspěchat. Páteční soupeř Komety podepsal na rok talentované mladíky.

Do karet Muellerovi hraje blížící se reprezentační přestávka, v níž může dohnat tréninkové manko. "Vracím se na led s prvním týmem, budu už trénovat se spoluhráči. Budu chodit na klasické každodenní tréninky a uvidí se," uvedl Mueller pro klubový web.

S poraněným ramenem na operaci nemusel, svůj zdravotní stav konzultoval s lékaři Colorada Avalanche, kde dříve hrával. "Zavolal jsem jim a celou situaci jim vysvětlil. Když jsem přiletěl do Denveru, tak jsem neztrácel čas, hned další den jsem za nimi zamířil. Pracovali jsme společně na celkovém zlepšení, mám s nimi dobrý vztah," řekl Mueller.

"Hodně jsem rehabilitoval a cvičil v posilovně, ale opatrně, abych to nepřehnal. Rehabilitace byla úspěšná a pomohla mi vrátit se na úroveň, kde jsem byl. Teď jsme v bodě, kdy můžu otestovat svoji skutečnou sílu a v posilovně zvedat těžké váhy," řekl čerstvý otec dcery.

Mueller odehrál v této sezoně extraligy devět utkání, v nichž dal jeden gól a na pět branek přihrál. V minulém ročníku byl s Petrem Holíkem a Martinem Zaťovičem členem elitního brněnského útoku, v kanadském bodování získal 45 bodů s bilancí 24+21.

Nové kontrakty

Mladí útočníci Petr Kodýtek a Jakub Pour uzavřeli nové smlouvy s extraligovou Plzní. Oba hokejisté tak budou hájit barvy Škody i v příští sezoně. Západočeši o prodloužení spolupráce informovali na svém webu.

"Oba jsou našimi odchovanci a jsme rádi, že jsme znovu našli společnou řeč a domluvili se na prodloužení kontraktu. S oběma v kádru počítáme a doufáme, že se jejich role v týmu bude postupně zvětšovat," uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Jednadvacetiletý Kodýtek odehrál v této sezoně 22 zápasů a připsal si devět bodů za tři góly a šest nahrávek. O necelý rok mladší Pour má podobnou bilanci, v 21 utkáních nasbíral osm bodů (4+4). Oba prošli všemi reprezentačními mládežnickými výběry.