Pabiška zůstane v Boleslavi. Bez něj by to nešlo, zní z klubu

Hokejový útočník Lukáš Pabiška bude i nadále hrát v extralize za Mladou Boleslav. Středočeši podepsali s čtyřiatřicetiletým hráčem, který je služebně nejstarším členem kádru a čeká jej jubilejní desátá sezona v dresu Bruslařského klubu, novou smlouvu.

"Lukáš má tady v Boleslavi srdíčko. A my dobře víme, že hráči, jako je on, dneska nerostou na stromech. Je to součást týmu, bez které by to nešlo," uvedl sportovní manažer Jaromír Látal na klubovém webu.

Pabiška přišel do Mladé Boleslavi v roce 2009 z Liberce a v aktuální sezoně odehrál za tým 50 zápasů s bilancí pěti branek a sedmi asistencí. V nejvyšší soutěži má na kontě 583 utkání, v kterých nasbíral 191 bodů.

Vedle Pabišky dnes Středočeši oznámili prodloužení spolupráce i s obránci Jiřím Kurkou a Davidem Bernadem, na jejichž služby klub uplatnil opci. "Jsou to mladí kluci, kteří už svoje kvality ukázali. Pevně věříme, že se budou ještě zlepšovat," řekl Látal.