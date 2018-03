Play out by bylo obrovské zklamání, přiznal Řepík

Až v předposledním extraligovém kole se hokejistům Sparty povedlo zajistit účast v předkole play off. Pod výhru 6:2 nad Mladou Boleslaví se hattrickem podepsal útočník Michal Řepík. Pražanům se tak poprvé od 30. prosince, kdy hráli na ledě Olomouce (5:2), podařilo nastřílet alespoň pět branek.

"Každý má za cíl hrát ve vyřazovacích bojích. Nikoho nebaví hrát play out nebo baráž. Chtěli jsme hrát play off; je to úplně něco jiného než celá sezona. Celý rok se dřete a kdyby měla Sparta skončit v play out, bylo by to obrovské zklamání," přiznal Řepík v rozhovoru s novináři.

Domácí přitom proti Středočechům nezačali dobře, Bruslařský klub hrál důrazněji a v 11. minutě vytěžil z aktivní hry úvodní gól. "Ze začátku nám nešly nohy. Byli všude o krok napřed. Pak nám pomohl vyrovnávací gól a hru jsme kontrolovali," ohlédl se za první třetinou Řepík, který v 24. minutě posunul Spartu do vedení poté, co před brankou tečoval střelu Richarda Jarůška. Pražané převzali otěže zápasu a přidali další dvě branky.

Závěr si pohlídali

Mladoboleslavští snížili ve 36. minutě při přesilové hře, kdy na trestné lavici seděl právě Řepík. "Myslím si, že před tím gólem byli skoro zlomení a díky němu jsme je vrátili do hry," prozradil rodák z Vlašimi, jenž v závěrečné dvacetiminutovce dvěma góly završil hattrick. "Třetí třetinu jsme si pohlídali a hráli jsme dobře zezadu, k ničemu jsme je moc nepouštěli," těšilo Řepíka.

Sparťané si zajistili účast v předkole i díky výhře Zlína 5:2 nad Chomutovem, na který si vytvořili náskok šesti bodů. Právě na ledě Pirátů zakončí v neděli základní část. "Jsme rádi, že pojedeme do Chomutova v klidu," oddechl si Řepík, který po lednovém návratu do Sparty ze Slovanu Bratislava musel skousnout pět porážek v řadě.

"Bylo to dost náročné, věděli jsme, co musíme udělat, jak to musíme zvládnout. Ulevilo se nám a doufám, že to z nás spadne. Budeme se snažit přejít přes předkolo a udělat nějaký úspěch," uzavřel reprezentační forvard, jenž na olympijských hrách v Pchjongčchangu nasbíral v šesti zápasech pět bodů za tři góly a dvě nahrávky.