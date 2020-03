Ředitel extraligy počítá. Vejdou se kluby do limitu?

Přestože dnešní utkání předkola play off extraligy a první ligy se nakonec mohla uskutečnit podle plánu, není zřejmé, jak se bude situace vyvíjet dál. Zda - a případně za jakých okolností - se soutěže dohrají do konce. V rozhovoru s novináři to připustil ředitel extraligy Josef Řezníček. Vše záleží na dalším šíření koronaviru a opatřeních s tím spojených.

Stát dnes zakázal pořádání akcí s účastí více než 100 osob. Vedení hokejového svazu původně sáhlo k omezení počtu diváků na tento počet, jenže brzy nato byli jeho zástupci vyvedeni z omylu. A začal souboj s časem. Zda budou série předkola pokračovat i v dalších dnech, není jisté. "Je otázka, zda to všechny kluby v předkole budou schopné odehrát v souladu s tím upřesňujícím rozhodnutím," řekl Řezníček.

"Dvacet hráčů na každý klub, trenéři, maséři a další lidé kolem týmu, box časoměřičů, čtyři rozhodčí, statistici, ledaři, zdravotní a pořadatelská služba, televize... K té stovce se určitě budeme dostávat," vypočítal Řezníček. "Zredukovat může klub akorát tak počet lidí z pořadatelské služby, když tam nebudou diváci, tak není třeba hlídat hlediště. To je asi tak jediná věc," uvedl.

Četnost personálu, který zajišťuje chod jednotlivých klubů extraligy, se může dost lišit. "Někde bychom se do toho možná vešli, na druhou stranu třeba Liberec nebo Kometa mají těch lidí více. Musíme počkat, co a jak bude," řekl Řezníček.

"Ještě máme nějaký čas, ale domnívám se, že až nějaké to rozhodnutí padne, bude platné pro extraligu i první ligu," konstatoval.

Možnost vyjednání jakékoliv výjimky nepřipouštěl. "Nemyslím ani, že by to bylo možné. Myslím, že rozhodnutí vlády a bezpečnostní rady je určitě paušální," uvedl Řezníček.

Zda by bylo lepší hrát bez diváků, nebo vůbec, nedokázal odpovědět. "Protože neznám ty dopady. Samozřejmě by to byly ztráty pro kluby. I proto čekáme na to zítřejší setkání, abychom na základě všech informací do toho nechali výrazně promluvit kluby. Neznáme jednotlivé podmínky klubů s marketingovým partnerem, i když se domníváme, že by měly být shodné. Musíme to nechat na tom, jak se vyjádří samotné kluby."

Řešení je více, krajní variantou je případně i předčasné ukončení soutěže. "I to by samozřejmě podléhalo shodě většiny klubů. Má to teď nějakou posloupnost. Předně bylo třeba zaujmout stanovisko k dnešku, což jsou dva zápasy předkola extraligy a první ligy. Zítra se sejdou obě skupiny za první ligu i extraligu a bude se řešit, co dál. Ve čtvrtek je pak výkonný výbor," řekl Řezníček.